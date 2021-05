Santana Lopes: "Vou ganhar a Câmara da Figueira com maioria"

É o mesmo homem de sempre, despachado, emotivo e com um entusiasmo juvenil. Mesmo perante as perguntas mais incómodas, o antigo primeiro-ministro não se desmancha e tem um poder de encaixe que poucos políticos demonstram. Esteja na mó de cima ou na de baixo, Pedro Santana Lopes é, usando uma linguagem futebolística, igual a si próprio. Depois de ter anunciado a sua candidatura à Câmara da Figueira da Foz, dá-nos a primeira entrevista.

Podemos dizer que, mais uma vez, o anúncio da sua morte política foi manifestamente exagerada?

Acho que sim, pelo menos não contam com a minha colaboração para esse desidrato. Apesar de ser Sá Carneirista, as pessoas sabem, sou muito Soarista desse lado. Quando acho que devo ir a um combate político vou. Se ganhar ou perder, faz parte da vida, não me impressiono com isso, desde que sinta que era o meu dever. Como agora para a Figueira, espero que as pessoas percebam que não tenho interesse nenhum em voltar a ser presidente da Câmara. Costuma-se dizer que ‘só pode ser por amor, não é por interesse’. E aqui é verdade, como calcula, já não tenho 30 nem 40 anos como tinha da outra vez quando fui para a Figueira. É uma mudança de vida complexa, mas é o que gosto. Gosto da Figueira, gosto do projeto de trabalho que tenho lá. Tive, graças a Deus, vários convites para várias câmaras. O que é um pouco insólito, devido ao passado recente da Aliança, mas as estruturas do PSD convidaram-me para várias câmaras. E tenho provas disso tudo. Mas sempre disse que se for alguma câmara só pode ser a Figueira da Foz.

Porquê?

Porque sinto esse dever, senti sempre. Não acho que deva nada à Figueira, nem a Figueira a mim. Mas sempre quis fazer um segundo mandato na Figueira. E, como se recordará, não pude fazer. E tive muita pena na altura. E neste momento é por isso que até vou como independente. Houve pessoas que disseram: ‘Ele quer é fazer um acordo com o PSD e por isso é que sai da Aliança’. Até por isso fico contente de ser candidato à Figueira como independente, para as pessoas perceberem, e às vezes têm dificuldade em perceber, que não faço acordos desses. A Aliança foi um projeto que falhou, não correu bem, já se sabe. Achei que a Aliança tinha mais futuro sem mim. As pessoas ligam-me ao PSD, não há nada a fazer. E agora mesmo como independente tenho essa dificuldade. Aliás, em sondagens recentes, há pessoas que respondiam aos entrevistadores ‘o senhor está enganado, Santana Lopes é do PSD, não é independente’. E isso aconteceu muito nas legislativas.

A idade não lhe deu muito juízo?

Se juízo é estar quieto, não. Mas para mim juízo é lutar enquanto podemos.

É conhecida a sua instabilidade na vida profissional e pessoal. Sempre foi uma pessoa que fez o que queria, mas estava na Santa Casa e sai para fazer um partido.

Não, eu saí da Santa Casa para ir às diretas do PSD. Depois de Passos Coelho, entendi que tinha esse dever de clarificar. Talvez pela geração de que faça parte, há uma coisa que é irrefutável: vivo a política, a política faz parte de mim, desde que me conheço, é um facto. Se disser o contrário, todos se riem e com razão. Gosto muito. Na altura, colocou-se a questão de saber qual o rumo, o futuro do PPD/PSD. E se já tinha feito tantas batalhas, disse: ‘chegou a hora de sim ou sopas’. Não fui às diretas com intenções escondidas. Estilo, ‘se perder vou-me embora’. Foi depois de perder, não ganhar, que fiz seis meses de exame de consciência. Disse até para mim que já devia ter saído, há mais tempo. E não saí, porque foi a troika e Passos Coelho e tudo aquilo. Porque de facto, entre mim e, não digo as bases, mas o resto do PPD/PSD, foi sempre uma relação muito conturbada, muito complicada e muito desagradável em certos aspetos, nomeadamente em 2004, 2005. Isso que diz, é falta de juízo ou é juízo? O juízo, em sentido clássico, convencional ou mais comum seria fica na Santa Casa. Até para aquilo que as pessoas diriam: ser candidato à Presidência da República. O lugar da Santa Casa é o ideal a vários títulos, nomeadamente o social, humano, nesta altura em que vivemos. Mas também ninguém adivinhava. Fui para lá na crise da troika. Entendi que o meu dever era fazer aquilo e não foi fácil tomar essa opção.

Estive a rever algumas entrevistas suas e percebe-se que coragem não lhe falta. Quando lançou a Aliança disse que o objetivo era combater António Costa e esperava conquistar 15 ou 20 deputados. Depois foi o que se viu.

Sim, era o objetivo. Falhou clamorosamente. Assumo o falhanço, correu muito mal. E a época não está para partidos novos, moderados. É muito difícil.

O que o levou a pensar que ia ter 15 ou 20 deputados? Não tinha noção de que não tinha um discurso de rotura como os outros?

Não tive, analisei mal a falta de acesso à comunicação de maior audiência, nomeadamente às televisões. Sem televisões não há voto hoje em dia. Quem é que conseguiu eleger? Não elegemos um deputado por quinze ou vinte mil votos. O Chega elegeu na contagem dos últimos dez mil votos. Eleger um deputado fazia toda a diferença. Mas confesso que nunca fiz a Aliança para lutar por ter um deputado, julgava que ia ter mais. De facto pensei mal. Sou europeísta, mas há muitos anos que tinha uma posição diferente do PPD/PSD, em matéria política europeia. E a política europeia hoje em dia, como é evidente, vai parar a tudo. Vai parar à questão de produtividade – Paulo Portas agora todas as semanas fala da produtividade, e acho muito bem que fale. Sempre defendi que os aumentos salariais devem estar indexados ao aumento da melhoria da produtividade. Portugal continua com metade da média europeia. E a nossa economia só será competitiva aí. Quando saí do PSD foi para fazer essa luta, a luta dos ideais em que acredito. Não fez eco. Ponto, acabou.

Já se percebeu com esse discurso não casava com o ‘fatinho’ da Aliança.

Eu e a Aliança era contra-natura. O tempo estava para discursos como o de Ventura ou da deputada do Livre, ou da Iniciativa Liberal, com um certo tipo de radicalismo, inteligente nalguns pontos. Mas tiveram um sucesso enorme com o tipo de comunicação que fizeram com os cartazes.

Nessa altura da Aliança, chegou a falar numa coligação pré-eleitoral?

Falei, sim.

Ficou um pouco como Rui Tavares do Livre. Foi o homem que defendeu a coligação à esquerda e que depois não conseguiu entrar na ‘Geringonça’ (risos).

Morámos vários anos na mesma rua, se calhar é algum tipo de afinidade da D. João V. Achei uma falta de inteligência não se ter feito esse acordo. Se têm feito, Cristas ainda era líder. Só o facto de o CDS não se ter coligado com a Aliança e talvez mais outro partido tirou quatro a oito deputados ao CDS, com base no resultado das europeias e das legislativas anteriores, e ela sabia. Ela esteve até à última a ponderar e acho que foi um erro grande.

A sua mensagem não passou.

No Norte, nas aldeias muito pouca gente sabia que tinha saído do PSD. Quando as pessoas me diziam ‘o nosso partido’, eu sabia que estavam a falar do PSD. Alguém dizia, o sôtor já não está no PSD e as pessoas faziam uma cara quase de indignação.

Nos últimos meses alimentou-se muito a conversa de que provavelmente iria ser o candidato do PSD por Sintra, chegou a falar-se de Lisboa, Torres Vedras, Leiria. Quem o convidou para essas Câmaras?

As estruturas do partido. Tenho provas disso tudo. Sei que não poderiam desmentir, porque são pessoas de bem. E faltam aí outras que me foram sugeridas.

Em janeiro falou numa no Norte.

Sim, convidaram-me para concorrer a Viana do Castelo, onde ninguém ganha ao PS. Apesar do falhanço clamoroso na Aliança, estes convites todos são gratificantes, até surpreendentes em certa medida, mas a história é essa. Até para Seia me convidaram.

Está a falar do PSD?

Sim, das estruturas locais e nacionais.

Não achou que estavam a gozar consigo? Com todo o respeito por Seia, que é bem bonita e de gosto muito.

Não. Agradeci-lhes noutro dia, até estava em falta. O que quer que lhe diga, devo tomar como ofensivo? Não. Até de outros partidos tive convites. A semana passada se calhar achavam que não ia para a Figueira.

Outros partidos? O PS convidou-o?

Não. Todos do lado direito.

CDS?

Sim e não só, curiosamente.

A Iniciativa Liberal ou o Chega?

Do Chega, tive um convite das estruturas locais.

Já disse que não desiste de tentar ser feliz. Consegue explicar o que o faz feliz em concorrer à Câmara da Figueira?

Porque adoro o trabalho. Não sei se quer que lhe mostre declarações que recebi... Aliás, digo sempre: ‘Não há trabalho mais bonito na política do que o de autarca’. E, para mim, um projeto como a Figueira é muito mais fascinante do que ser presidente da Câmara de Lisboa. Porquê? Lisboa é uma cidade, um município muito consolidado. A Figueira não. Lisboa tem 84 quilómetros. A Figueira tem 384 quilómetros. Tem a parte rural, a parte do turismo, das praias, a parte agrícola, a parte industrial. A Figueira é um concelho que precisa de muito trabalho e principalmente nesta fase do mundo, que aí vem. Na outra vez que fui para a Figueira, a questão que se punha era pôr a Figueira no mapa. A questão agora não é essa, é muito mais difícil. No mundo em que estamos, uma cidade tem de ser minimamente competitiva. É um enormíssimo desafio e ali à volta muito mudou. Aveiro, Viseu, que é ali ao pé mas evoluiu muito, até Cantanhede que é vizinha da Figueira, são concelhos que subiram muito. E a Figueira tem imensos problemas para resolver – alguns que vêm de longe como a questão das areias, as correntes, a extensão do areal da praia, a erosão da costa a Sul. A sazonalidade. Há uma série de questões que estão por resolver, que exigem o novo modelo de desenvolvimento, mas agora é outra época.

Não vai reativar a Figueira Grande Turismo?

Não. Os desafios agora são outros. Qual é a questão que se coloca a um povo? É muito o seu nível de vida. E a promoção turística, naquela época, contribuiu para uma melhoria do nível de vida dos figueirenses. E sabe quem me empurrou agora para ser candidato? A malta de vinte anos, a juventude. Tenho o apoio de muita gente do PSD, nomeadamente da sua juventude.

Que o apoia contra o candidato do PSD?

Sim, é absolutamente anti natural, apesar de eu ter saído do PSD.

Mas teria aceite ser candidato do PSD?

Teria.

Por que acha que não o convidaram? Se lhe ofereceram a Câmara de Viana do Castelo.

Porque os tipos da comissão política do PSD da Figueira não quiseram. Como sabe, nestas alturas há muitos que querem saber quem vai para vereador e quem não vai. Se há sítio, mesmo tendo saído do PSD, onde o PSD tinha o dever de me apoiar é na Figueira. Porquê? Porque só ganhou a câmara

comigo. Ainda por cima, veremos no dia 26 de setembro, tenho um apoio muito significativo da Figueira – as pessoas sempre pediram para eu voltar. O PSD da Figueira não querer Santana Lopes é a coisa mais anti-natural que há. E espero que no dia 26 de setembro isso fique provado e se calhar vai ficar provado de uma maneira não muito agradável. Mas eu não vou concorrer contra o PSD. Sou independente, vou apresentar um programa, não vou concorrer contra ninguém. O programa é o meu trabalho, o que quero fazer. As parcerias que vou levar a cabo, com os vários setores da sociedade figueirense. Sei o trabalho que quero fazer. Não concorro às autárquicas pela vaidade de ser presidente de Câmara, isso é ridículo. Se fosse possível governar a Figueira, não sendo presidente de Câmara, eu queria. Não tenho interesse nenhum nisso, como calcula. As pessoas devem pensar: ‘o que leva este tipo, que até já foi primeiro-ministro, que teve os cargos todos que se sabe, a ir concorrer a presidente de Câmara da Figueira?’. Acho que é preciso alguma humildade.

Acha que é uma atitude racional?

Não é por inconsciência, é porque acho mesmo que me falta fazer isso na vida. Devo fazer isso, fiquei com essa dívida, por culpa, entre aspas, de Durão Barroso que me desviou em 2001 para Lisboa. Até julgava que ia perder em Lisboa. Mas ele dizia: ‘Tens que vir! ‘Tens que vir! Só assim é que o Guterres cai’. Vim para Lisboa, mas fiquei para sempre com uma ligação à Figueira.

Diz que não tem prazer nenhum em ser presidente de Câmara mas vai concorrer.

Não, gosto muito do trabalho. Não preciso é do cargo, da honraria, da ambição, nada. Agora o trabalho é o mais bonito que há.

