PSP e SEF apreendem arma de guerra de fabrico israelita em Cascais

A Divisão Policial de Cascais, com o apoio da Unidade Especial de Polícia da PSP e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), deteve um homem de 31 anos, que se encontra ilegal no país, por posse de arma de guerra.

Segundo um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), a detenção do suspeito resultou de uma investigação que relacionou o homem com a posse efetiva de uma pistola-metralhadora de marca UZI, de fabrico israelita, "arma essa de guerra com enorme poder de fogo".

Através de um mandado de busca e apreensão domiciliário, a PSP apreendeu a pistola-metralhadora, um carregador, 47 munições de calibre 9mm, uma granada artesanal, um petardo e uma faca tática.

De acordo com a PSP, o detido também foi notificado pelo SEF, uma vez que está numa situação irregular em território nacional e por isso deve abandonar Portugal. O homem de 31 anos foi recolhido à sala de detenção da PSP e apresentou-se esta segunda-feira, pelas 14h00, perante o Ministério Público, no Tribunal de Lisboa Oeste – Cascais.