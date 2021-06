António Costa desautorizou Pedro Nuno Santos na TAP

António Costa trocou as voltas a Pedro Nuno Santos e, depois de o ministro ter convidado Miguel Frasquilho para continuar à frente da TAP – tal como o Nascer do SOL_avançou há cerca de um mês e meio – como chairman, convite que este aceitou, o primeiro-ministro ‘obrigou’ o ministro das Infraestruturas e Habitação a retirar o convite e a anunciar novos nomes.

Este volte-face na TAP levou o governante a acenar com a necessidade de uma rutura com a atual administração. «Agora vamos entrar numa nova fase da vida da TAP, com o plano de reestruturação prestes a ser aprovado, esperemos nós, em Bruxelas, no início da recuperação económica e a nossa opção foi iniciar este novo ciclo com uma nova equipa», disse esta semana. E acrescentou: «Vamos iniciar um novo ciclo e quisemos refrescar os órgãos sociais da empresa», garantindo que a decisão «não tem que ver com um juízo negativo do trabalho que foi feito, fazemos um juízo positivo».

Para o seu lugar foi escolhido Manuel Beja, um matemático com experiência de gestão, sobretudo na área das tecnologias de informação. A par deste também outros nomes vão estar em cima da mesa na próxima Assembleia-Geral (AG) da companhia área marcada para 24 de junho. É o caso Christine Ourmieres-Widener – para CEO – Ramiro Sequeira, Alexandra Reis, João Gameiro, José Manuel Silva Rodrigues, Silvia Mosquera González, Patrício Ramos Castro, Ana Teresa Lehmann, Gonçalo Monteiro Pires e João Pedro da Conceição Duarte, para o conselho de administração.

