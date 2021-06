Estado passa dados dos contribuintes portugueses a empresa estrangeira

Governo entregou programa do Ivaucher ao único concorrente em concurso, a Pagaqui, que foi entretanto comprada pela empresa internacional SaltPay. E que, assim, fica com todos os dados dos contribuintes portugueses. Comissão de Proteção de Dados não foi consultada.





Por Sónia Peres Pinto e Henrique Pinto de Mesquita

O Estado português entregou a uma empresa estrangeira dados pessoais dos contribuintes portugueses – incluindo NIF, morada, contas bancárias e cartões, entre outros dados.

O Ministério das Finanças e a Autoridade Tributária garantem que os dados estão protegidos, mas a Comissão de Proteção de Dados não foi consultada (e confirmou ao Nascer do SOL que não o teria de ser) e os especialistas dividem-se: uns defendendo a posição do Ministério das Finanças e da AT, outros manifestando sérias reservas sobre a garantia dada e preocupação com a permeabilidade dos dados.

O que está em causa é o programa IVAucher – plataforma em que os portugueses podem aderir ao benefício acumulado em IVA, que depois poderão descontar em compras futuras na restauração, em alojamento ou em Cultura.

O programa foi lançado através de um concurso público que teve como único concorrente, em janeiro de 2021, a empresa Pagaqui, com sede no Porto.

Acontece que esta empresa, única que se apresentou a concurso – uma vez que a SIBS_optou por não entrar na corrida – e, por isso, vencedora do mesmo, acabou por ser vendida, em final de fevereiro de 2021 – ou seja, no mês seguinte – à empresa islandesa SaltPay.

Na altura, a SaltPay emitiu uma nota de imprensa anunciando a compra da Pagaqui – sem divulgar, porém, os montantes envolvidos no negócio – e revelando que tem por objectivo criar um centro tecnológico no Porto e contratar mais 600 profissionais até 2022.

«A aquisição da Pagaqui marca o nosso primeiro investimento em Portugal. Acreditamos que Portugal será o centro da nossa inovação tecnológica, que irá proporcionar às PME a próxima geração de ferramentas e serviços que permitem vender mais e gerir melhor os seus negócios», afirmou Ali Mazanderani, chairman da SaltPay, na mesma nota de imprensa. O comunicado esclarecia ainda: «João Barros e a sua equipa na Pagaqui serão uma parte integral da nossa expansão no mercado português e fundamentais para ajudar comerciantes, por toda a Europa, a saírem mais fortes desta crise».

