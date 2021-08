Presidente da República envia mensagem de solidariedade ao Haiti

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje ao Presidente interino do Haiti uma mensagem de “profunda preocupação” com as “consequências devastadoras” do sismo que assolou o país, expressando solidariedade e enviando condolências ao povo haitiano. “O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu ao Presidente Interino do Haiti a profunda preocupação do povo português com as consequências devastadoras do sismo que assolou o Haiti, expressando solidariedade e condolências às famílias das vítimas e ao povo haitiano, bem como a todos os afetados por esta catástrofe natural”, é possível ler numa mensagem divulgada no site oficial da Presidência da República.

É de lembrar que o sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter devastou, em especial o sul do país, e provocou pelo menos 304 mortos e muitos danos materiais, agravando já o panorama socioeconómico frágil do país. O terramoto foi registado às 8h29, (13h29 em Lisboa) de sábado, a cerca de 12 quilómetros da cidade de Saint-Louis du Sud, com epicentro de 10 quilómetros de profundidade, tendo sido sentido também na República Dominicana e em Cuba, segundo o Instituto de Investigação Geológica norte-americano (USGS, na sigla em inglês). Após o terramoto, ocorreram cinco tremores secundários, incluindo um de magnitude 5,2 a 17 quilómetros da cidade de Chantal, também com epicentro de 10 quilómetros de profundidade.