"Ser refugiado é como ser um animal numa jaula"

Sentiu o sopro quente da esperança e o medo frio da morte. Em 2012, foi sequestrado por um grupo extremista islâmico com dois colegas de profissão - um deles foi o primeiro jornalista filmado a ser decapitado, e do outro ainda hoje se desconhece o paradeiro. Nessa época, ele também morreu um pouco. Passados dez anos, Mustafá Karaali, agora refugiado na Turquia, fala com o Nascer do Sol daquele e destes tempos que vai arquivando na memória. Ser refugiado, diz, «é como ser um animal numa jaula, não ter pátria, não ter família nem amigos, ter a memória rodeada de cadáveres, os do passado, os do futuro». Roubaram-lhe quase tudo, mas não perdeu o dom precioso da indignação moral, o poder da gargalhada e a necessidade natural de chorar.

É um repórter com a cabeça a prémio no seu país: se o apanham é executado. De que o acusam?

Sou procurado por traição ao Estado porque trabalho com agências de comunicação social americanas: segundo o regime sírio, tudo o que faço é contra o meu próprio país. É esta a noção que têm do direito de informar e da liberdade de expressão, mas eu trabalho para o mundo, para o meu povo, para desmascarar as atrocidades cometidas por [Bashar al-] Assad [Presidente da Síria].

Tudo começou com a Primavera Árabe, faz agora dez anos, quando se pensou que a democracia podia chegar ao Médio Oriente e ao Norte de África. Estava na Síria nessa altura?

Não, estava no Dubai desde 2006, onde era cameraman do Canal Oriente. Saí da Síria quando ainda não tinha terminado a faculdade (tinha 20 anos) e decidi ir para o Dubai exatamente por não haver liberdade de expressão. No meu país, um jornalista ou escreve sobre plantas e animais ou faz a propaganda do regime. Por outro lado, faço parte de uma família de oposicionistas e o meu pai esteve preso. Só no Dubai, por pesquisas na internet, aprofundei o meu conhecimento sobre os massacres perpetrados no regime de Hafez al-Assad [Presidente da Síria entre 1971 e 2000 e pai de Bashar], um dos mais repressivos da região. Por isso, mal chegaram as primeiras notícias sobre a Primavera Árabe, decidi que tinha de voltar ao meu país, para ser mais uma peça da revolução e documentar os protestos com a minha câmara.

Por que foi preso o seu pai?

Foi em 1982, ainda no tempo de Hafez Al-Assad, quando se deu o massacre levado a cabo pelo exército em Hama. O regime recrutou homens que já estavam na reserva - como era o caso do meu pai - para reprimir a rebelião de islâmicos sunitas. Mataram cerca de 25 mil pessoas, a maioria civis, e no exterior Assad foi acusado de ter conduzido o mais mortífero ataque contra o seu próprio povo em todo o Médio Oriente. O meu pai recusou ir e esteve preso nove meses. Quando saiu, não lhe deram mais emprego na função pública e teve de emigrar para a Grécia, deixando a família para trás.

Como sobreviveram?

O meu pai era engenheiro mecânico, conseguiu trabalho e enviava-nos dinheiro. Mas eu cresci sem saber por que é que isto acontecera. Quando perguntava à minha mãe por que é que ele não vivia connosco, ela respondia sempre que havia coisas de que não se podia falar porque as paredes tinham ouvidos.

