Vladimiro Feliz está "muito confiante"

O candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto foi o primeiro dos quatro pertencentes a partidos ou movimentos com assento na câmara a votar.

Pelas 10 horas, Vladimiro Feliz deslocou-se à Universidade Católica para exercer o direito de voto e, à saída, admitiu aos jornalistas que se sentia "feliz e muito confiante", sendo que iria aguardar "ansiosamente" pelos resultados "com família e amigos".

Quando questionado acerca da abstenção, aquele que foi vereador de Rui Rio durante sete anos disse sentir "uma grande energia dos portuenses" e que, portanto, este seria "um dia bom para o Porto".