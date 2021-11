"O público está insatisfeito, a equipa não jogou bem", diz Fernando Santos

Depois de Cristiano Ronaldo se ter sentado no chão e Fernando Santos entrado em campo para consolar os jogadores, Portugal procura uma oitava fase final do Mundial, e sexta consecutiva.





Depois de Portugal ter perdido no Estádio da Luz com a Sérvia, por 2-1, sendo este um resultado que qualifica os sérvios e leva a que a seleção nacional esteja no play-off de qualificação para o Mundial2022, Fernando Santos disse que "o público está insatisfeito, a equipa não jogou bem estes jogos e é normal que os portugueses não manifestem essa vontade". Numa conferência de imprensa, o selecionador nacional afastou o eventual cenário de demissão. “Estou aqui e acredito que tenho toda a capacidade para levar Portugal ao Qatar".

“Temos talento, muita qualidade, jogadores com muita qualidade… O que é verdade é que talento não se exprime, não ligamos três ou quatro passos, não conseguimos tocar a bola entre quatro, cinco, seis jogadores seguidos e temos de encontrar solução para isso”, explicou, adiantando que a equipa "já deu provas” e esteve “sempre presente” nas provas mais importantes. “Também estou triste e frustrado, mas não deixo de ter confiança em mim e nos meus jogadores”, frisou, adicionando que a equipa tem de “estar bem” para marcar presença na fase final do Mundial.

Depois de Cristiano Ronaldo se ter sentado no chão e Fernando Santos entrado em campo para consolar os jogadores, Portugal procura uma oitava fase final do Mundial, e sexta consecutiva, depois de 1966 (terceiro lugar), 1986 (fase de grupos), 2002 (fase de grupos), 2006 (quarto lugar), 2010 (oitavos), 2014 (fase de grupos) e 2018 (oitavos). Importa referir que Marcelo Rebelo de Sousa esteve com os jogadores da Seleção e disse que “a vida é feita disto, o último minuto", esclarecendo que "a luta continua. Em março há mais, estamos habituados a sofrer até ao fim e vamos passar”.

A seleção vai ser cabeça de série no sorteio do play-off de apuramento e, nas meias-finais, agendadas para os dias 24 e 25 de Março de 2022, os cabeças de séries vão jogar em casa numa eliminatória feita através de um só jogo. A 28 e 29 de março, o anfitrião será sorteado.