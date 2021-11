Após 38 anos como deputado, socialista Jorge Lacão despede-se do Parlamento

Jorge Lacão anunciou, esta sexta-feira, a sua saída do Parlamento, 38 anos depois.

O deputado socialista admitiu sentir um “indisfarçável sentimento de orgulho” na hora da despedida e foi aplaudido de pé pelas bancadas do PS, PSD e CDS-PP, enquanto a maioria dos deputados do PCP, BE e PEV aplaudiram sentados.

“Foi há 38 anos, em 1983, que pela primeira vez entrei neste hemiciclo trazendo comigo a condição da juventude e todos os sonhos do mundo”, disse Lacão, naquele que deverá ser o último plenário da XIV legislatura.

“Parto, 38 anos depois, com a mesma crença nos ideais de liberdade, justiça e serviço ao bem comum”, destacou o deputado, que foi também ministro dos Assuntos Parlamentares.

Na sua intervenção, o socialista dirigiu ainda algumas palavras ao seu “velho amigo” Ferro Rodrigues, que também irá abandonar a Assembleia da República.

“Começo por lhe desejar as maiores felicidades pessoais para a sua vida futura. Creio sinceramente que, ao final de intensas vidas políticas e de dedicação à causa pública, ambos vamos poder desfrutar da sensação de dever cumprido, embora a constante inquietação sobre os destinos do país nunca nos vá abandonar”, completou.

Sublinhe-se que Jorge Lacão foi vice-presidente do Parlamento, presidiu à Comissão de Assuntos Constitucionais, à Comissão de Ética, à Comissão de Revisão Constitucional, foi presidente da bancada parlamentar do PS, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e ministro dos Assuntos Parlamentares. Já na atual legislatura, presidiu à Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados.