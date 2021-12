Juiz Ivo Rosa fica com processo BES em exclusividade

O juiz ficará ainda com o Processo Octapharma, cuja fase de instrução está a decorrer, e com o expediente do processo Operação Marquês.





O vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM) decidiu que Ivo Rosa vai ficar em regime de exclusividade com a instrução do caso BES. O juiz ficará ainda com o Processo Octapharma, cuja fase de instrução está a decorrer, e com o expediente do processo Operação Marquês.

"Por decisão do vice-presidente do CSM, foi decidida a exclusividade do Juiz Ivo Rosa em relação ao processo nº324/14.0TELSB, conhecido por "Caso BES", estendida ao processo nº 5432/15.7TDLSB (comummente referido por "Processo Octapharma"), cuja fase de instrução está a decorrer, e ainda relativamente ao expediente respeitante ao processo nº 122/13.8TELSB (comummente referido por "Caso Marquês")", refere uma nota do CSM.

A decisão surge após o juiz ter pedido exclusividade no megaprocesso do Banco Espírito Santo (BES) para poder dar início à instrução em janeiro de 2022.