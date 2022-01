Este é "um debate entre um partido de direita e um partido de centro", diz Rui Rio no frente a frente com Francisco Rodrigues dos Santos

O final da primeira semana de debates termina com o confronto entre os dois partidos - PSD e CDS-PP - que eram habituais companheiros em legislativas que são agora assumidos adversários.

Questionado sobre a não-coligação, Rui Rio, presidente do PSD, começou logo por dizer que este “não é um debate entre dois partidos de direita: é um debate entre um partido de direita e um partido de centro”, ao justificar que "o mais comum" é os dois partidos de direita não irem coligados. Para Rio, a diferença é clara: votar nos sociais-democratas é “votar mais ao centro, onde cabem eleitores de direita, mas também de esquerda”, enquanto escolher o CDS é “votar mais à direita e um voto mais conservador”.

Já o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, disse que não aceitaria "taxativamente" concorrer coligado, uma vez que os "entendimentos" entre os dois partidos são diferentes. No entanto, Rodrigues dos Santos ainda chamou à atenção a Rio: “Convinha que tivesse aprendido alguma coisa com as eleições de há dois anos”, notando que seria preciso construir uma “maioria de centro-direita”.

Francisco Rodrigues dos Santos também fez um apelo a “todos os que votaram no PSD e CDS”, ao identificar o CDS como uma “alternativa ao PSD e à extrema-direita”.

