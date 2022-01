Isabel Moreira: "Sempre cresci com medo de perder o meu pai"

«Apesar de tudo, tudo, tudo/ Ainda somos os mesmos/ E vivemos/ Como os nossos pais». É assim, através da música de Elis Regina, que Isabel Moreira fala das conquistas da sua geração - equiparando-as às da anterior. «Ainda somos os mesmos»: sempre pelo progresso. Se dantes se derrubavam ditaduras, hoje derrubam-se preconceitos. Pelo menos é da vitória nessas lutas - particularmente no que respeita aos direitos LGBT - que Isabel Moreira mais se orgulha enquanto deputada. Sempre rumo à «igualdade», a tal pela qual «tomou partido a Constituição».Vê-se muita da sua pessoa na sua pessoa, o que talvez não se espere da ‘Isabel Moreira durona’ a que nos habituou a opinião pública. E por se ver muito da sua pessoa na sua pessoa, vê-se muito coração: na maneira como fala de quem sofre por homofobia, na maneira como fala sobre quem quer morrer, na maneira como fala da sua família e dos que partiram demasiado cedo. Autoproclama-se «libertina» mas não se consegue libertar de si: apesar de Isabel ter procurado que a entrevista fosse mais política do que pessoal, há tanto de pessoal na sua política que não conseguiu fugir a isso.

E o seu pessoal - e, por consequente, político - é humanista: o que muitos não diriam da cara da lei da eutanásia em Portugal. Diz sentir «muito a urgência» em tentar ajudar «quem é de carne e osso», provando-se assim, ela própria, de carne e osso.

Engoliu todos os adjetivos diminuidores do dicionário, fez deles munições e dispara-os de metralhadora à testa da sociedade portuguesa - «homofóbica, sexista, e racista». Rejeita que se compare o radicalismo do Chega ao dos seus parceiros de geringonça. Ataca o PSD, notando-o omisso na defesa das minorais e atirando uma flecha a Rio, que «ou é ignorante ou candidato a comediante».

Sente-se sortuda pelo facto de o pai, Adriano Moreira, que sempre teve «medo de perder», estar quase a fazer 100 anos. Não esconde, todavia, emoção quando pensa que a «estatística» não se estendeu a outros membros da família. Por ser «feita de explosões», rompeu com o conservadorismo em que nasceu imbuída - o democrata-cristão, que partilha do humanismo de que padece. É que afinal, voltando a Regina, «ainda somos os mesmos/ e vivemos/ como os nossos pais».

Está há cerca de dez anos na Assembleia da República. O que recorda desta década?

Recordo as conquistas que em termos de igualdade foram uma caminhada muito grande. Quando entrei para a AR já estava aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Lembro-me de que no período de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas todas as propostas no sentido de evoluirmos na igualdade foram sistematicamente chumbadas e, portanto, parecia que tínhamos conseguido uma coisa que era - e foi - absolutamente central na luta contra a discriminação. Sem uma viragem na maioria parlamentar não conseguiríamos passar daí. Houve momentos violentos nessa legislatura, nomeadamente o enorme sinal de homofobia que a AR deu ao país e ao mundo quando chumbou a coadoção [por casais homossexuais]. Esse foi um momento particularmente inesquecível naquilo que foi a brutalidade contra pessoas concretas. E, finalmente, no ultimo dia da legislatura de Passos Coelho, houve uma reversão brutal na lei da interrupção voluntária da gravidez (IVG). A alteração foi feita de forma tal que passou a ser muito difícil exercermos o direito à IVG. Depois, fizemos uma maioria de Esquerda e aprovámos todos os passos seguintes da igualdade. Sente-se de facto uma diferença brutal entre estar-se com uma maioria à esquerda ou à direita no que toca à igualdade. Houve uma outra coisa de que nunca me esquecerei: de não alinhar com a abstenção violenta relativamente ao primeiro Orçamento do Estado de Passos Coelho e ter por absolutamente certo de que o corte do 12.º e 13.º salários eram inconstitucionais. Se não tivesse havido o movimento de ida ao Tribunal Constitucional e consequente declaração de inconstitucionalidade, hoje seria possível discutir o corte do 12.º ou do 13.º mês como uma política a recorrer. E ficou assente que isso não é possível. É um dos momentos de vertigem política mais acertados que guardo na memória.

