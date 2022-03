Costa impõe número 2 no Governo

por Joana Mourão Carvalho e José Miguel Pires

António Costa vai impor uma hierarquização bem definida no seu novo Governo, com um número dois formal (que pode mesmo ter a designação de vice-primeiro-ministro). A decisão está tomada e fechada, apesar do atraso imposto pela repetição das eleições no círculo da Europa e da guerra na Europa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, terem obrigado o primeiro-ministro a olhar para as suas opções ministeriais e a reacertar algumas das agulhas, apesar de não afetar a orgânica já desenhada.

Com efeito, se a guerra na Ucrânia colocou em alerta os Governos por todo o mundo, e em especial na Europa, agora, mais do que nunca, os ministros dos Negócios Estrangeiros, bem como os titulares da pasta da Defesa têm trabalho redobrado.

Acontece que Costa estava a pensar colocar Álvaro Siza Vieira na pasta dos Negócios Estrangeiros, com Augusto Santos Silva a perfilar-se como candidato principal dos socialistas à presidência da mesa da Assembleia da República. E na pasta da Defesa, por sua vez, o primeiro-ministro estaria a apontar para Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS e uma das mais proeminentes candidatas à sua sucessão na liderança do partido.

A guerra na Europa e os desenvolvimentos entretanto havidos aconselham, porém, a que Portugal, numa altura tão sensível, mude os seus dois principais interlocutores coma UE e a NATO de uma assentada – ou seja, Santos Silva e João Gomes Cravinho. Entrando para os seus lugares duas personalidades que, embora com experiência governativa (Siza Vieira) ou política (Ana Catarina Mendes), estariam a dar os primeiros passos nas áreas.

