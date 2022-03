"A guerra de Putin está a tornar-se mais brutal a cada dia", assinala Ursula Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula Von der Leyen, notou que "a guerra de [Vladimir] Putin está a tornar-se mais brutal a cada dia", depois de anunciar que já informou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre o quarto pacote de sanções que serão impostas pela União Europeia (UE) à Rússia, bem como a ajuda financeira e humanitária que vai oferecer à Ucrânia.

Através de uma publicação na rede social Twitter, Von der Leyen afirmou que "a guerra de Putin está a tornar-se mais brutal a cada dia", manifestando o apoio europeu aos ucranianos com a confirmação de mais ajudas.

"Apoiamo-los com um pacote de assistência macrofinanceira de 1,2 mil milhões de euros e 500 milhões de euros em ajuda humanitária", adiantou a presidente da CE.

Recorde-se que, na sexta-feira passada, a líder do executivo comunitário já tinha anunciado que iriam ser impostas mais sanções aos russos.

"As três ondas abrangentes de sanções e a extensão do seu propósito esta semana atingiram muito duramente a economia da Rússia. O 4.º pacote será um golpe adicional ao regime de Putin. A invasão da Ucrânia tem que parar", sublinhou Von der Leyen.

A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro, numa guerra que já provocou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil. De acordo com os dados da ONU, cerca de 4,5 milhões de pessoas já fugiram daquele país, entre as quais 2,5 milhões para os países fronteiriços.

