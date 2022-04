Moscovo anuncia cessar-fogo em Mariupol para permitir saída de civis de Azovstal

Forças russas garantem que cessarão as ações de combate e retirar-se-ão para uma distância razoável, para que os civis saiam do complexo e sigam "na direção da sua escolha".





O Kremlin anunciou, esta segunda-feira, um cessar-fogo na cidade ucraniana de Mariupol, uma das mais fustigadas pela guerra, para permitir a retirada de civis do complexo industrial Azovstal, onde se encontra o último bastião de resistência ucraniana, ali sitiada há várias semanas.

O chefe do Centro Nacional de Controlo da Defesa, Mikhail Mizintsev, informou que as forças russas suspenderam as ações de combate e retirar-se-ão para uma distância razoável, para que os cicis saiam do complexo e sigam "na direção da sua escolha".

De acordo com o Ministério da Defesa russo, o corredor humanitário será aberto às 14 horas locais (12 horas em Portugal continental).

Sublinhe-se que, segundo dados de oficiais ucranianos, estariam cerca de mil civis no interior do complexo de Azovstal. Kiev já tinha apelado, repetidamente, à criação de um corredor humanitário para a saída em segurança dos cidadãos.