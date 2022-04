Marcelo recua nas condecorações

Perante as reações e fortes críticas, Belém adianta ao Nascer do SOL que as condecorações mais polémicas – de personalidades como Costa Gomes, Vasco Gonçalves, Rosa Coutinho ou António de Spínola – ainda estão ‘em avaliação’. E, caso venham a confirmar-se, será só ‘lá para 2024’.





por Vítor Rainho e José Miguel Pires

Afinal, Marcelo Rebelo de Sousa pode não condecorar Vasco Gonçalves, Rosa Coutinho, Costa Gomes ou António de Spínola, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Perante o rol e a contundência das críticas que o anúncio – através do jornal Expresso – da condecoração pelo Presidente Marcelo de todos os militares que estiveram de alguma forma envolvidos na preparação e execução do golpe militar que ditou o fim do Estado Novo, fonte de Belém avançou ao Nascer do SOL que «não é certo que venham todos a ser condecorados» (referindo-se nomeadamente aos casos mais polémicos) e, a serem-no, só «serão os últimos, lá para 2024».

A ideia deste ‘adiamento’ e desta ‘avaliação ainda por fazer’ é apaziguar os ânimos que se exaltaram tanto à esquerda como à direita perante a hipótese de distinção de personalidades que estão muito longe de reunir consenso na sociedade portuguesa, embora de Belém se diga que o Presidente nunca chegou a falar em nomes em concreto.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do Sol, este sábado nas bancas