Marcelo antecipa confronto entre Costa e Gouveia e Melo

O Presidente da República está preocupado com a possibilidade de o país perder uma excelente oportunidade de se relançar, nomeadamente com a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e quer que Luís Montenegro faça oposição efetiva a António Costa, sempre com o beneplácito de Belém. «Os próximos nove meses serão decisivos para o novo líder do PSD se afirmar, até porque é previsível que vá acontecer contestação social nas ruas» e o Presidente quer estar recatado nessa fase, segundo confidenciaram ao Nascer do SOL fontes da Presidência, acrescentando: «É preciso que o novo líder entenda que deve estar em sintonia com o Presidente, pois só dessa forma se poderá fiscalizar a ação governativa».

As mesmas fontes preveem que este mandato de António Costa seja marcado por três fases distintas: a que estamos a viver, em que o PCP e o BE foram afastados e em que o Governo faz uma operação de charme ao Livre e ao PAN, mas que vai começar a confrontar-se com as manifestações de rua. «Nesta fase da governação, que começou há poucos meses e irá até meados do próximo ano, é natural que Costa tenha a vantagem de dizer que está a pôr em andamento os seus projetos e que os resultados só se verão mais à frente, e não ficava bem ao Presidente pedir contas pelo que não estiver a ser feito», acrescenta uma fonte de Belém. «O Presidente vai esperar para ver e só depois se pronunciará, já que não quer ser considerado uma força de bloqueio».

