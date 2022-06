Portugal sem dinheiro para enviar armas a Kiev

Depois de o Governo de Lisboa ter decidido oferecer à Ucrânia um conjunto de armamento para combater a invasão russa, constata-se que as autoridades portuguesas não dispõem de verbas para custear o transporte do material até à zona de guerra, estando na expectativa de que alguma entidade estrangeira assuma os custos da operação – revelou ao Nascer do Sol uma fonte militar.

A fatia mais pesada do encargo tem que ver com o envio de 15 blindados de lagartas M113, para transporte de pessoal, de um lote de cerca de centena e meia adquirido em segunda mão pelo Exército português aos EUA, a preços reduzidos, aquando da diminuição do efetivo militar norte-americano estacionado na Europa na década de 1990, após o desanuviamento que se seguiu ao fim da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim (1989) e a implosão da União Soviética (1991). Desde então, tais veículos, já obsoletos, têm estado no Campo Militar de Santa Margarida, onde a sua utilização é escassa, pelo que a oferta à Ucrânia de um décimo desse efetivo não representará uma quebra significativa. Os 15 blindados foram nas últimas semanas sujeitos a revisão e encontram-se já em condições de seguir para a Ucrânia, via fronteira com a Polónia.

«Portugal ofereceu o material, mas se o transporte puder ser ‘à borla’, através dos parceiros que geralmente têm feito isso, melhor», resumiu a mesma fonte, que adiantou estar o Governo de António Costa a tentar evitar que os custos recaiam sobre o erário nacional. Isto apesar de o primeiro-ministro ter anunciado recentemente um apoio financeiro de Portugal à Ucrânia no valor de 250 milhões de euros, dos quais 100 milhões já este ano.

