Vieira da Silva confirma ausência de Pedro Nuno Santos mas desvaloriza questão

A ministra da Presidência confirmou que Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, não esteve presente na reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros, tendo sido substituído pelo secretário de Estado adjunto.

Segundo Mariana Vieira da Silva, estas substituições “são muito normais e regulares, quando existe um impedimento”. “Não faria qualquer leitura dessa substituição”, afirmou a ministra na conferência de imprensa após Conselho de Ministros.

A porta-voz do Governo recusou-se a comentar a polémica que envolve o primeiro-ministro e Pedro Nuno Santos, causada pela revogação de António Costa ao despacho, emitido ontem em Diário da República, que determinava o avanço da construção dos dois aeroportos do Montijo e de Alcochete, de forma a encerrar o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Para Mariana Vieira da Silva, o comunicado do chefe do Governo esclarece todas as questões que podem aparecer: determina a revogação do despacho, de forma a “garantir que a solução do aeroporto é feita num quadro do maior consenso possível para que seja duradoura e para que seja uma solução que seja efetiva”.

“As outras questões que me colocam dependem de uma intervenção que não é minha”, considerou, ao realçar que “o que é importante foi comunicado esta manhã”.

Nas palavras da ministra, a proposta definitiva do aeroporto “passa por um entendimento mais alargado”, não sendo possível, acrescentou, “terá de ser necessário decidir”.

Quanto à possível demissão de Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira da Silva rejeitou-se a comentar assuntos sobre coordenação interna, seguindo a linha pela qual tem atuado.

“As minhas tarefas estão bem definidas e não são certamente de comentar”, assinalou, ao remeter as decisões para o primeiro-ministro.