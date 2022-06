Pedro Nuno Santos fica no Governo. Costa aceita explicações do ministro

"Foi sem intenção", disse o ministro das infraestruturas ao chefe de Governo, para justificar a publicação do despacho sem consulta prévia do primeiro-ministro.





Pedro Nuno Santos deverá manter-se no cargo de ministro da Habitação e das Infraestruturas, depois de António Costa ter aceitado as suas explicações sobre a polémica publicação do despacho sobre o novo aeroporto, sem a consulta prévia do primeiro-ministro, sabe o Nascer do Sol.

“Foi sem intenção”, disse o ministro das Infraestruturas, cuja cabeça é pedida pela maioria dos partidos.

António Costa questionado sobre a polémica, esta manhã, recusou fazer comentário por estar fora do país, sublinhando que o comunicado desta manhã a revogar o despacho de Pedro Nuno Santos de ontem era mais do que esclarecedor quanto à sua posição.

O cenário mais provável, sabe o Nascer do Sol, é que Pedro Nuno Santos continue no Governo. O primeiro-ministro prefere deixar a demissão nas mãos do próprio ministro, ou seja se este não se demitir, não vai ser Costa a exonerá-lo.

Entretanto, à espera do chefe do Executivo para uma reunião, sobre o caso, está já Pedro Nuno Santos que foi esperar o regresso a Portugal de Costa, que chega de Madrid, onde estive a participar na Cimeira da NATO, mas assim que chegar tem Pedro Nuno Santos à sua espera para uma conversa sobre a continuidade ou não do ministro no Governo.