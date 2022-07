IL e o Bloco Central

Cotrim de Figueiredo não tem manifestado igual relutância, quando se trata de outros partidos, talvez os mesmos do Bloco Central, em andarem com ele ao colo...





O líder da IL João Cotrim de Figueiredo, resolveu mostrar-se muito enfadado com o que ele chamou acordos do Bloco Central, depois de ouvir António Costa mostrar-se desejoso de um entendimento com o PSD no que se refere ao novo Aeroporto.

Não lhe explicaram que tendo-se alternado sempre os 2 partidos no Governo, após o 25 de Abril, é importante que estejam de acordo num tema tão importante para o país, embora nenhum dos dois se tenha mostrado apressado em solucioná-lo antes. Até Montenegro já o deve ter percebido.

