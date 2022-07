Medina nomeou ex-diretor investigado por corrupção

O ministro das Finanças, Fernando Medina, nomeou António Furtado, antigo diretor municipal do património da Câmara Municipal de Lisboa, para a presidência executiva da Estamo, a empresa pública responsável pela gestão do património imobiliário do Estado – avaliado em cerca de mil milhões de euros. A nomeação ocorreu no início deste mês de julho e foi noticiada pelo Jornal Económico.

António Furtado, além de ter dirigido o património da CML, e por inerência ter sido também vogal do conselho de administração da SRU (Sociedade de Reabilitação Urbana da CML), ocupava o cargo de diretor municipal para a Economia, Inovação e Comunicação na Câmara Municipal de Almada, por requisição da presidente da autarquia, a socialista Inês de Medeiros, reeleita em setembro de 2021.

O despacho de cessação da comissão de serviço em Almada data de 7 de julho, ou seja, nas vésperas de António Furtado ter sido nomeado para a presidência da sociedade gestora do património do Estado (Estamo).

Fernando Medina chama assim a colaborar novamente consigo um seu ex-diretor do tempo em que exerceu funções como presidente da Câmara de Lisboa.

Acontece que o agora presidente executivo da Estamo foi apanhado nas escutas da Policía Judiciária (PJ) no âmbito do inquérito-crime que corre no Departamento De Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e que envolve altos dirigentes da Câmara de Lisboa, como o ex-verador Manuel Salgado ou o seu sucessor no pelouro do Urbanismo, Ricardo Veludo, por alegado envolvimento numa rede suspeita da prática de crimes de corrupção e tráfico de influências, como noticiou o Correio da Manhã em setembro de 2021.

