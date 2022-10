A culpa é dos americanos

Não se fala na brutalidade com que a Polícia do irão tratou a jovem ou os manifestantes que a apoiam, mas nos EUA. Nem se percebe porque foram esquecidos os restantes ocidentais a NATO (esta, talvez por estarem longe do Atlântico Norte, e não sonharem sequer que existe?).





A culpa será sempre dos americanos, mesmo quando eles estão do lado certo da história. Ao menos os que não tinham nisto razão, houve uma altura em que recordaram coisas antigas do imperialismo americano ou ocidental (quando o imperialismo não era apenas russo), para lhe tirarem qualquer razão.

Agora nem isso é necessário. E a moda de Putin parece ter pegado entre alguns dos que se imagina seus apoiantes.

Desta vez foi o Guia Supremo do Irão, Ali Khamenai, a acusar os EUA e Israel pela responsabilidade das milhares de manifestações em todo o mundo, por uma jovem, presa pela Polícia iraniana da Moralidade, por não usar o hijab (lenço com que as mulheres ali são forçadas a esconder a cabeça) ao seu gosto, ter morrido.

É preferível a estafadisse nada acreditável de se falar em suicídios, e não tocar nos costumes não recomendáveis e anti-religiosos da Polícia dos Costumes.

E isso de o Irão não ter votado na ONU contra a Ucrânia e a favor da Rússia será assim tão importante? Afinal, o embaixador do Irão limitou-se a faltar à sessão. E Putin usou material bélico iraniano para bombardear os civis ucranianos. Sim, sabe-se que Putin pôs a Rússia num crescente isolamento. Mas será isso suficiente?