Carlos Guimarães Pinto: "Antes de ser liberal, gosto de ser livre"

por Vítor Rainho e Joana Mourão Carvalho

Recebe-nos na sua sala na AR onde há um quadro de imagens com o título ‘Aos ombros de gigantes’, como John Locke e Adam Smith. Antigo presidente da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto respondeu a todas as questões e nunca se mostrou agastado com as provocações. O retrato de um liberal que se diz livre e que, por isso, prefere ser deputado.

É fã dos Monty Python?

Sim, sou grande fã do Monty Python.

A Iniciativa Liberal tem alguma coisa a ver com os Monty Python? Cinco presidentes em cinco anos, um candidato à Câmara de Lisboa que é candidato só durante dois dias...

[Entre risos] A única coisa que temos em comum é a extraordinária criatividade com que comunicamos as nossas ideias, que foi algo essencial, especialmente até 2019, para que prestassem atenção ao partido. Aliás, muita da nossa inspiração veio precisamente de mentes criativas como as deles e outras. Ainda hoje, e não estou a mentir, quem me conhece sabe que é assim, sabe que sou um grande frequentador do Lisbon Comedy Club. Adoro stand-up comedy e vou a muitos espetáculos. Se há uma coisa que é importante trazer para a política é o humor.

Então a IL é uma comédia?

É um partido criativo. É um partido que sempre usou da criatividade e as pessoas reconhecem isso em nós.

A sua profissão é consultor. Disse numa entrevista muito interessante ao nosso jornal que acha que a mesma solução pode ser aplicada em sítios diferentes. Falou que uma solução para a Alemanha ou para a Suécia pode ser replicada na Tanzânia ou na Nigéria. Está convencido que é assim?

Estou convencido de que com ligeiras adaptações, as soluções que funcionam noutros sítios podem funcionar aqui por uma coisa que eu acredito verdadeiramente. Os seres humanos são muito mais iguais do que diferentes. Ou seja, temos todos os mesmos desejos, as mesmas aspirações, aqui ou na Tanzânia. Há uma parte cultural que afeta aquilo que somos, mas na essência somos todos muito iguais. E pude ver isso. Levava processos que tinham funcionado na Europa e nos Estados Unidos para países em vias de desenvolvimento em África e na Ásia e, quando eram aceites e implementados, funcionavam.

Mas que tipo de projetos estavam em causa?

Estamos a falar de estratégias, de marketing, aquisição, mesmo estratégias em termos de processo, como a forma como as empresas se organizavam. Era consultor estratégico, portanto, grande parte da minha carreira foi a fazer recomendações em termos estratégicos e trazia estratégias na área das telecomunicações. Coisas que tinham funcionado. Como é que aquela empresa tinha crescido? Tinha crescido a fazer A,B e C. Então vamos fazer A,B e C adaptado àquilo que é a realidade do vosso país. Quero acreditar, até porque tive algum sucesso nessa carreira, que aquilo funcionava. Acusam-nos muitas vezes de que estamos sempre a falar de exemplos de outros países. E é verdade, porque acho que temos que ser capazes de trazer o melhor que os outros fazem.

Têm uma ideia que é ‘menos impostos, menos pobres’. O que falta para essa ideia passar para a maioria das pessoas?

Primeiro, essa ideia é um pouco redutora daquilo que defendemos. Efetivamente, defendemos menos carga fiscal. Ainda ontem fiz aqui [na AR] um discurso sobre todos os custos de contexto e da burocracia do Estado português, que também é uma forma de trazer uma carga de custos às pessoas e às empresas. Defendemos a liberdade de escolha na Educação e na Saúde, ou seja, uma forma de organização diferente da provisão de serviços públicos. E sim, quando temos formas de organização diferentes na provisão de serviços públicos, também os povos terão acesso a mais e melhor saúde. Se formos capazes de com uma carga fiscal mais baixa, atrair mais empresas, vamos criar mais emprego, o que dará maior capacidade negocial a todos os trabalhadores. Isto vai beneficiar toda a gente. Olhamos para a Irlanda e ser pobre na Irlanda é ganhar dois mil euros, é quase melhor do que ser classe média aqui em Portugal. Os países que aplicam um conjunto de políticas liberais, uns mais, outros menos, nesses países os povos tendencialmente vivem melhor.

Mas o que falta para conseguirem passar essa mensagem? Sabe perfeitamente que os pobres associam quem lhes dá mais umas benesses a quem os vai tirar da pobreza. Não é a ‘esmola’ dos 125 euros que vai mudar a vida das pessoas. É a mentalidade do antifascismo e do pós 25 de Abril que ainda nos bloqueia?

Não acho que seja necessariamente isso. A mensagem liberal é em alguns aspectos contraintuitiva e, por isso, é muito mais difícil de explicar. É muito mais fácil de passar a mensagem ‘O Costa deu 125 euros, portanto, é um tipo muito bonzinho e quer ajudar toda a gente’. Se seguíssemos as políticas que a IL defende, a maioria das pessoas nem sequer precisaria desses 125 euros, porque ganharia muito mais. Teria melhores empregos, melhores oportunidades de carreira. Como muitos dos efeitos das políticas que defendemos acabam por ser indiretos, são muito mais complicados de transmitir. É muito mais fácil dizer ‘tenho uma dificuldade hoje, portanto, toma lá os 125 euros e resolve isso’, do que ‘se tivéssemos seguido estas políticas há 20 anos, hoje ganharias o dobro’. Foi o que aconteceu noutros países. Hoje, os portugueses ganham mais ou menos o mesmo em termos reais daquilo que ganhavam há 20 anos. Houve uma estagnação dos salários, enquanto que noutros países que seguiram exatamente estas políticas as pessoas ganham o dobro ou mais que o dobro. Agora, explicar como é que este processo das políticas aos resultados funciona é o grande desafio da mensagem liberal. Vamos beneficiar numa coisa no longo prazo, por isso, estou um pouco otimista. Com o aumento das qualificações, mais instrumentos para entenderem mensagens complexas, acredito que o liberalismo também irá beneficiar disso.

