Medina acena: "Contas certas permitem-nos tomar as boas medidas"

Ministro das Finanças reagiu aos dados do INE que diz que défice orçamental cai para 0,4% do PIB em 2022.





Para o ministro das Finanças não há margem para dúvidas: “As contas certas permitem-nos tomar as boas medidas”, reagindo aos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que diz que o défice das Administrações Públicas, em contabilidade nacional, caiu para 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, abaixo da meta oficial do Governo, depois de ter ficado nos 2,9% em 2021.

De acordo com Fernando Medina, estes dados permitem “hoje poder agir e decidir”.

E acrescentou: “O compromisso foi que distribuiríamos toda a receita adicional dos bons resultados. Distribuímos aos portugueses o que foram os bons resultados que o país conseguiu em 2022”, ressalvou, “fruto do investimento recorde do setor privado, do investimento público recorde em 2022, fruto dos bons resultados do setor exportador, que representa mais de 50% do PIB, do emprego generalizado”.