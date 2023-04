Alexandra Reis ouvida esta quarta-feira na comissão de inquérito

Alexandra Reis, ex-administradora da TAP, vai ser esta quarta-feira ouvida na comissão de inquérito à tutela da gestão da companha aérea.

Será a quarta personalidade ouvida para comissão parlamentar – já foram ouvidos Gonçalo Pires, administrador financeiro, a Inspeção-Geral de Finanças e, por último, a presidente executiva, Christine Ourmières-Widener, que confessou ontem que na véspera do anúncio da sua demissão, teve um encontro com Fernando Medina e que não foi informada que ia ser despedida.

"Eu tive uma reunião com o ministro das Finanças no domingo à noite antes da conferência de imprensa e durante essa discussão ele expressou que a situação estava complicada, mas ele não me deu a informação que seria demitida com justa causa no dia seguinte", disse Christine em resposta à deputada do Bloco de Esquerda (BE) Mariana Mortágua, que perguntou se esta esta não tinha tido nenhum contacto ou nenhuma notificação da tutela, antes da conferência de imprensa de 06 de março, a informar que seria demitida.

Recorde-se que Alexandra Reis, que foi escolhida por Fernando Medina para secretária de Estado do Tesouro, recebeu uma indemnização de cerca de 500.000 euros para sair antecipadamente da administração da TAP. O caso, que ainda está envolto em polémica, levou à demissão de Pedro Nuno Santos, e do secretário de Estado Hugo Mendes.

Os comentários estão desactivados.