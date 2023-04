Bruxelas abre as portas a Costa

Por Raquel Abecassis

Uma possível alteração no calendário europeu pode estar à vista já a partir do mês de julho. O mote para a possível necessidade de se tomarem decisões antecipadas sobre quem vai ocupar os principais lugares europeus em 2024, poderá vir da cimeira da NATO que se realiza em julho na capital da Lituania. É nessa data que Jens Stoltenberg, atual secretário-geral da NATO, fará saber as suas intenções sobre assumir ou não um novo mandato. Ao que apurou

O Nascer do SOL, Stoltenberg não quererá continuar à frente dos destinos daquela organização de defesa preferindo rumar à Noruega para assumir os destinos do Banco Central do país.

Confirmando-se a saída de Stoltenberg, Ursula von der Leyen deverá ser a senhora que se segue à frente dos destinos da NATO. Fonte conhecedora da política europeia garante que essa é a razão pela qual a presidente da Comissão Europeia se tem multiplicado em iniciativas nos últimos meses com posições «mais próximas das norte-americanas do que dos interesses Europeus».

A estas movimentações não estão alheios nem o Presidente da Republica, nem o primeiro-ministro. Apesar das ameaças feitas há um ano por Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que dissolveria o Parlamento se António Costa fosse para Bruxelas, a verdade é que o deteriorar da situação política em Portugal torna cada vez mais claro que esta legislatura não vai chegar ao fim. As fontes contactadas pelo Nascer do SOL em Bruxelas garantem que o primeiro-ministro português mantém contactos e iniciativas com vista a posicionar-se para o lugar que vier a ser destinado aos socialistas europeus. De acordo com as ultimas sondagens conhecidas, esse lugar deverá ser a presidencia do Conselho Europeu já que a Comissão Europeia deverá manter-se nas mãos do PPE.

