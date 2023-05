Carlos Coelho recupera Cristas e Seguro

A antiga líder centrista Assunção Cristas e o ex-secretário-geral do PS António José Seguro são dois dos convidados do eurodeputado social-democrata Carlos Coelho para um debate político sobre o futuro da Europa, a propósito do lançamento do seu último livro no âmbito da sua plataforma de cidadania Nossa Europa. A jornalista e ex-diretora de informação da RTP Maria Flor Pedroso será a moderadora do debate, em que, além de Cristas, Seguro e Coelho, participará também o presidente da junta de freguesia de S. Domingos de Rana, Cascais, Fernando Marques. O encontro decorrerá no Dia da Europa – 9 de maio –, no Grupo Recreativo e Dramático 1.º de Maio de Tires e será subordinado ao tema Europa: Onde chegamos? Para onde vamos?

