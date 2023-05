PS. Costa mais isolado

'A jogada foi de mestre' sejam quais forem as consequências futuras. A opinião é consensual entre todas as tendências do PS. E se Pedro Nuno Santos teme pelo futuro. Sérgio Sousa Pinto e Francisco Assis são nomes de peso para dar corpo a uma alternativa a Costa. A estratégia está em marcha.





O grupo que representa a ala mais moderada dos socialistas tem-se reunido frequentemente com o objetivo de garantir um espaço dentro do partido. Este grupo aposta no regresso do Partido Socialista à sua matriz de origem. É com esse horizonte que António José Seguro, Álvaro Beleza, Francisco Assis e Sérgio Sousa Pinto se têm encontrado, tentando dar corpo a uma alternativa dentro do partido. Para estes socialistas, a opção de António Costa, ao assumir o confronto com Marcelo, foi uma estratégia para o primeiro-ministro ‘ganhar tempo’. «A partir de agora vamos ter um segundo round da coabitação Cavaco/Soares», garantem. E, se apostam num agravamento da conflitualidade entre Belém e São Bento, também afastam por completo a hipótese de uma crise política na sequência do caso Galamba.

O grupo dos moderados acredita que António Costa vai aproveitar o reforço da sua posição para apostar em dois cenários. Ganhar o fôlego necessário para gerir um bom resultado nas europeias e conquistar o desejado lugar de presidente do Conselho Europeu. Caso o objetivo de Bruxelas não seja conseguido, acreditam estes socialistas, Costa fica até 2026 e, se chegar lá, recandidata-se nas eleições seguintes para mais um mandato em S. Bento.

