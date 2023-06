Costa partilha imagens de abraço a Zelensky no Twitter

O primeiro-ministro esteve, esta quinta-feira, com o Presidente da Ucrânia, à margem da Comunidade Política Europeia, na Moldávia.

António Costa disse que se tratou de “um encontro muito útil” e que reiterou o apoio “militar, político, diplomático e humanitário” aos ucranianos.

“Continuamos lado a lado com a Ucrânia na defesa da sua integridade territorial e do direito internacional, e na procura de uma paz justa e duradoura. Para isso ser possível, a Rússia não pode ganhar esta guerra”, escreveu no Twitter António Costa, onde partilhou várias imagens do encontro com Zelensky.

