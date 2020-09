"Ana Gomes seria uma má, instável e desestabilizadora Presidenta"

Manuel dos Santos foi expulso do PS por ter chamado ‘cigana’ à atual presidente da Câmara de Matosinhos e antiga deputada do PS Luísa Salgueiro. Garante que não se arrepende do que escreveu nas redes sociais e que está a ser vítima de «uma estória escabrosa e kafkiana». Entrou em rutura com António Costa e continua a acusá-lo de ter assumido a liderança do partido de forma «desleal». Vai votar em Marcelo e faz duras críticas a Ana Gomes com quem trabalhou no Parlamento Europeu. Nesta entrevista por escrito, o antigo eurodeputado do PS lamenta que o primeiro-ministro tenha fechado a porta a entendimentos com o PSD e admite que poderá haver uma crise política a seguir às eleições autárquicas.

Foi expulso do PS por ter chamado cigana à atual presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro. Vai recorrer da decisão?

Essa estória escabrosa e kafkiana está a chegar ao fim e já dura há três anos e três meses. Claro que recorri e estou certo que vou ganhar, se for preciso nos tribunais civis. Nos últimos dias recebi, aliás, novos elementos que provam inequivocamente e testemunhalmente a natureza da tramóia montada. Por razões de segredo de justiça fico por aqui, mas a verdade irá ser do conhecimento público no momento adequado.

Escreveu nas redes sociais, em 2017, que ‘Luísa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspeto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas’. Arrependeu-se do que disse sobre Luísa Salgueiro?

Assumo tudo o que disse e não tenho que me penalizar por considerações de caráter político e num ambiente de disputa partidária bem identificado. Sou militante do Partido Socialista desde Março de 1975. O meu comportamento na vida pública e no meu partido é conhecido e exemplar e resiste bem aos insultos soezes de um cidadão complexado que exerce transitoriamente cargos públicos relevantes.

Tem sido muito crítico de António Costa. Continua a rever-se no Partido Socialista?

É verdade. Tenho sido muito crítico das opções de António Costa, porque não aceito a forma desleal como assumiu a liderança do partido e discordo, desde o início, da criação da geringonça. Mas sei separar a divergência política da apreciação pessoal, coisa que, infelizmente, o primeiro-ministro não sabe fazer e não é só no meu caso. Como diria o meu amigo Guterres, é a vida.

Mas ainda se identifica com o PS?

O Partido Socialista, fundado por Mário Soares e outros, será sempre o partido da minha vida e não há procedimentos administrativos por mais sujos que sejam que invalidem esta realidade. Nada tenho a ver, contudo, com o partido Costista em que alguns querem transformar o PS. Se concluir que essa transformação é irreversível, saberei encontrar o equilíbrio adequado. Mas, amanhã, ainda não é a véspera desse dia.

Já conhecemos os candidatos principais às eleições presidenciais que estão previstas para o início do próximo ano. Identifica-se com algum destes candidatos?

Não me revejo especialmente em nenhum dos candidatos que já se apresentaram. Gostaria de ver na corrida presidencial, no centro- esquerda, o dr. António José Seguro que eu apoiaria entusiasticamente e, no centro-direita, o dr. Passos Coelho que começa a fazer demasiada falta à política portuguesa.

