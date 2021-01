Costa admite no Parlamento encerrar escolas se variante do Reino Unido se tornar dominante

O primeiro-ministro sublinhou, esta terça-feira no Parlamento, que estão a ser feitos todos os possíveis para manter as escolas abertas e o regime presencial, mas admitiu um cenário em que isso poderá mudar.

“Estamo-nos a bater para manter escolas abertas porque sabemos o custo social de fechar, amanhã vamos começar campanha de testes rápidos. Se para a semana, amanha, depois de amanhã, soubermos, daqui a 15 dias soubermos, que a estirpe inglesa se tornou dominante no nosso país vamos ter de fechar as escolas”, afirmou António Costa no debate da Assembleia da República.

Recorde-se que a sessão decorre no dia em que foi confirmado um novo máximo de óbitos por covid-19, tendo sido registados 218 mortes de infetados nas últimas 24 horas. Em relação ao número de internados, os dados não são mais animadores, todos os dias têm sido batidos recordes de camas ocupadas por doentes contagiados. A pressão no SNS é cada vez maior, atualmente estão hospitalizadas 5.291 pessoas devido ao SARS-CoV2.

[em atualização]