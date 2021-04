Ferro acusa Ventura de faltar à verdade

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, acusou André Ventura de “faltar à verdade” sobre o pedido de agendamento de um debate relativo a castração química.

“As declarações do deputado André Ventura não correspondem à verdade dos factos, antes deturpando a resposta que lhe dei, enquanto presidente da Assembleia da República, e, mais grave, o disposto no Regimento da Assembleia da República”, lê-se no comunicado.

O deputado do Chega acusou Ferro Rodrigues de ter rejeitado o pedido de discussão em plenário da “castração química de violadores e pedófilos”.