"No dia 25 de Abril pensei que o meu pai podia ter ficado morto ali no meio"

Por José António Saraiva e José Cabrita Saraiva

Regressamos ao Linhó, à casa onde outrora o último primeiro-ministro do Estado Novo passava os fins-de-semana e os três meses de verão. Neste refúgio, cujo jardim foi por si desenhado e onde havia apenas um telefone de Estado - nada de telefones particulares -, Marcello Caetano gostava de falar com o caseiro e de se dedicar à horta, «que era ele que geria», diz-nos o seu filho. Uma vez por semana ia a Lisboa tratar de assuntos oficiais.

Nesta segunda sessão que juntou José António Saraiva, autor de Caetano - O drama do homem obrigado a ter duas faces (ed. Gradiva), e Miguel Caetano conversamos sobre «o desmoronamento da esperança de renovação», os desastres da Guerra Colonial e o ‘fatídico’ dia 25 de Abril de 1974 visto pelos olhos da família do presidente do Conselho. Miguel Caetano revela que temeu que o pai não saísse com vida do quartel do Carmo.

JAS: Na vida política de Marcello Caetano há três fases claríssimas. A primeira começa no momento em que conhece Salazar, que o convida para auditor do Ministério das Finanças, em 1928, e vai até à sua saída de ministro da Presidência, em 1958. É uma fase com altos e baixos, mas numa tendência sempre ascensional. É aí que chega ao lugar de delfim. Considera-se (e consideram-no) o sucessor natural de Salazar. Depois, começa uma fase completamente diferente, que vai até 1968, em que diz que a sua vida política acabou. Dez anos, até ao momento em que Salazar cai na banheira. É uma segunda fase em que está fora da vida política, mas mantém aquele célebre grupo de amigos que se reúnem no Estoril, no restaurante A Choupana. Há quem diga que ele conspirou, eu não acho que isso seja claro. Está, antes, numa espécie de reserva da República, para o que der e vier. E depois a última fase, em que é presidente do Conselho.

MC: Testemunhei que o meu pai assumiu a Presidência do Conselho com um projeto para o país bem definido: progressiva abertura política, forte apoio do desenvolvimento económico e social, legalização da emigração, liberalização da atividade dos sindicatos, reestruturação dos sistemas de assistência e previdência social, reforma do ensino… É claro que não podia esquecer o problema da guerra colonial, e procurou novos caminhos, quer na área dos apoios militares, quer na abertura constitucional às autonomias progressivas.

Na altura em que o seu pai é presidente do Conselho, já tinha mais de trinta anos. Conversavam sobre política, trocavam ideias?

MC: Ele sabia que eu participava no que podemos chamar de ‘grupos desenvolvimentistas’ e que também me relacionava com alguns núcleos dos chamados católicos progressistas. O meu pai procurava informar-se sobre as novas gerações e fomos conversando - em 1970 já com mais dificuldades, por causa da fundação da SEDES, mas sempre com a maior das franquezas.

