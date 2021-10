Marcelo estava a par de tudo sobre nomeação de Gouveia e Melo

O Presidente da República estava a par de todo o processo que conduzirá à nomeação de Gouveia e Melo como chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). Os ‘equívocos’ foram criados pela Casa Militar do PR, mas estão ultrapassados.





Felícia Cabrita e Marta F. Reis

Não era segredo que o Governo queria promover Gouveia e Melo a Chefe do Estado-Maior da Armada e o Presidente da República estava a par de todo o processo. O que aconteceu esta semana na cúpula da Marinha é descrito por fontes militares ao Nascer do SOL como um conluio para travar a nomeação, com Marcelo Rebelo de Sousa a ser «manipulado» pelo seu chefe da Casa Militar em algo que poderia ter resolvido com um simples telefonema ao ministro da Defesa ou ao primeiro-ministro.

Acabou por só o esclarecer 24 horas depois, após uma audiência com António Costa e João Gomes Cravinho, já com uma crise política instalada. Pela manhã, o Presidente da República tinha negado qualquer exoneração, falado de equívocos e dado um puxão de orelhas público ao Governo: «A palavra final é do Presidente», afirmou. Ora nada disso estava em causa, porque o Governo não tinha demitido Mendes Calado – nem podia fazê-lo – apesar de ter sido essa a informação comunicada a Marcelo.

Gouveia e Melo escolhido desde o início do ano

Segundo o Nascer do SOL apurou, a proposta de Gouveia e Melo para CEMA já estava fechada por parte do Governo na altura em que o mandato de António Mendes Calado foi prolongado em março por um prazo máximo de dois anos.

Na altura, aliás, a proposta foi feita nessa base ao almirante por se pensar que o processo de vacinação poderia ser mais prolongado. O que foi dito ao almirante foi que ficaria no cargo no máximo até ao verão de 2022. O Presidente da República também estava a par da intenção do Governo.

Esta semana, quando foi anunciado o fim da task-force, o Governo iniciou o processo tendente à substituição, que segue trâmites legais. Começou por chamar Mendes Calado, avisando-o de que iria propor a sua exoneração e a nomeação de Gouveia e Melo, conforme já tinha ficado apalavrado. Iniciava-se nesse momento o processo legal: o ministro da Defesa pede um parecer ao Conselho do Almirantado, que é presidido pelo CEMA, e um parecer ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Silva Ribeiro. Só com estes pareceres na mão, embora não vinculativos, é que o Governo poderia fechar a proposta em Conselho de Ministros, remetendo-a para Belém.

