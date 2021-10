OE2022. João Leão contestado no PS

Discípulo e sucessor de Centeno, João Leão corta na despesa pública – como o governador veio dizer que é obrigatório. E as críticas aumentam no interior do PS. ‘Insensibilidade política’, dizem os socialistas, que fazem eco das críticas de Pedro Nuno Santos ao ministro das Finanças. António Costa continua a afastar a remodelação, mas as pressões internas sobem de tom.





por Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

Com a proposta de Orçamento do Estado para 2022 a ver limadas as últimas arestas e a aproximar-se da sua versão final, foram aumentando de forma exponencial as críticas dos socialistas ao ministro das Finanças, João Leão, acusado no próprio partido de «insensibilidade» e «incapacidade política» para gerir as prioridades como o seu antecessor, Mário Centeno, tão bem sabia fazer.

Curiosamente, Leão é atacado no PS_por cortar na despesa pública, como o seu antecessor e atual governador do Banco de Portugal veio esta semana dizer que é inevitável.

Mas Centeno já não é ministro e João Leão é quem paga as favas da incompreensão de vários setores do PS, que consideram que o ministro está a fazer «cortes cegos», como adiantaram ao Nascer do SOL várias fontes socialistas.

Sendo que o corte na despesa do Estado é inevitável, António Costa tentará estancar as críticas ao ministro das Finanças, mas mesmo no seu núcleo de apoiantes mais próximos reconhece-se que o líder e chefe do Governo tem de ter um ‘golpe de asa’ para acalmar as hostes e ganhar fôlego para o ciclo que se inicia agora e culminará nas próximas legislativas, em 2023.

Costa continua a afastar uma remodelação governamental no imediato, mas as pressões internas sobem de tom no PS e a renovação do Executivo é considerada cada vez mais urgente tanto pelos menos alinhados com o líder como, inclusivamente, por aqueles que lhe são mais próximos.

Sobretudo depois das últimas autárquicas, com a perda de Lisboa e a perceção pública de que os resultados eleitorais, traduzindo-se numa vitória ‘poucochinha’ do PS, podem ter iniciado uma tendência de inversão do ciclo político.

Ao ministro das Finanças – sempre sob pressão quando está em causa a discussão do Orçamento do Estado –, juntam-se vários membros do Governo com imagem desgastada e a prejudicar António Costa – como são os casos de Eduardo Cabrita, Graça Fonseca, Matos Fernandes, Manuel Heitor ou Tiago Brandão Rodrigues. Sendo que, nos últimos dias, também a ministra da Agricultura tem estado sob fogo cerrado da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que inclusivamente se recusou a reunir com Maria do Céu Antunes, só aceitando falar diretamente com o primeiro-ministro.

Este é, aliás, mais um caso que é apontado por destacados socialistas, incluindo do núcleo duro de Costa, que aconselham a uma revisão da orgânica do Governo e, tal como o presidente do partido, Carlos César, defendeu meses antes das autárquicas (quando está a concluir-se a presidência portuguesa do Conselho Europeu), com a nomeação de um vice-primeiro-ministro que permitisse uma maior coordenação do Executivo com a bancada e o partido e escudasse o líder dos estilhaços das várias polémicas e que envolvem governantes e que estão a desgastar a sua imagem pública.

A sua imagem pública e não só. O debate parlamentar desta quinta-feira revelou um primeiro-ministro agastado e irritado, que chegou ao ponto de perder as estribeiras com o deputado e vice-presidente do PSD André Coelho Lima. O que não deixou de ser notado dentro e fora do partido.

Como o Nascer do SOL noticiou na altura, António Costa não foi de férias sem ter um acordo de princípios fechado com o PCP para a viabilização do Orçamento para 2022.

Mas o Governo e o PS, por intermédio do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e da líder da bancada, Ana Catarina Mendes, têm mantido intensas negociações tanto com o PCP, como com o BE, PAN e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Catarina Rodrigues.

Em vésperas da proposta ser fechada, as críticas chegam de todos os lados. E já há uma garantia de chumbo por parte do Iniciativa Liberal que, para já, foi o único partido a confirmar que irá chumbar o documento. «Este Governo já tinha dado mostras de que não fazia ideia como é que fazia o país crescer, já tinha mostrado que não tinha ideia como é que ia sair desta crise, retomar com força e agora fiquei preocupado com outra coisa, é que não fazem ideia de como é que vão controlar a despesa pública. Aquela noção de déjà vu de algo que se repete relativamente à crise financeira de 2011 começa a instalar-se», afirmou João Cotrim Figueiredo.

As críticas também não foram poupadas do lado dos partidos que apoiam o Governo. Se por um lado, o PCP revelou que «os elementos de preocupação mantêm-se exatamente nos mesmos termos», como disse João Oliveira, por outro lado, o PCP somou duas vitórias nas negociações deste documento: o aumento das pensões mais baixas ­– subida será de 10 euros e irá abranger cerca de dois milhões de pensionistas, no entanto, as reformas acima de 658,2 euros não deverão sofrer qualquer alteração – e aumentos salariais para toda a Função Pública de 0,9%, obrigando a Governo a recuar, depois de ter garantido que não iria existir margem para subir os ordenados dos funcionários públicos. Uma medida que terá um custo de 225 milhões de euros.

Exigências que vão também ao encontro dos pedidos do Bloco de Esquerda e que tenta desmistificar o discurso de Pedro Filipe Soares que falavam em ‘bloqueio’ e contrariava a ideia de António Costa que mostrou estar confiante confiante na viabilização do documento pelos partidos de esquerda. «Felizmente o Bloco de Esquerda parece estar com uma posição diferente este ano. Assim espero que seja e que este ano não tenhamos apenas o contributo do PCP, do PAN, do PEV e das deputadas não-inscritas para a viabilização do Orçamento» afirmou António Costa, esta semana.

Uma ‘pressão’ que parece não ter efeito juntos dos bloquistas. «Teria algum cuidado com a ideia de que um orçamento se debate às décimas de défice. Isso já foi utilizado para fazer uma contração de despesa em Portugal que acabou por contrair a economia e aprofundar mais o défice do que estava esperado», avisou Catarina Martins, recordando que o mandato do antigo ministro das Finanças, Mário Centeno, passou por não executar despesa e depois alcançar um défice ainda menor do que o esperado.

