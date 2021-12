André Ventura: "Se fosse líder do PSD tinha maioria absoluta"

O líder do Chega quer conquistar o eleitorado do PSD e é essa equação que o pode aproximar ou afastar dos dois dígitos nas legislativas.





Por Joana Mourão Carvalho e Vítor Rainho

Quando se senta no restaurante, fala pausadamente, cumprimenta quem se lhe dirige, e ninguém diria que é a mesma pessoa que em palco, ou nos debates televisivos, ‘vira’ personagem troculenta e ofensiva. Numa conversa de quase duas horas, percebe-se que está a querer piscar o olho ao eleitorado do PSD e que, para isso, precisa de ‘amenizar’ o seus discurso. Está convencido que terá entre seis a 15 por cento e anuncia que o economista Pedro Arroja terá um papel importante na elaboração do programa do partido.

67 mil votos nas legislativas, quase 500 mil nas presidenciais e 208 mil nas autárquicas. Quantos votos acha que o Chega vai ter nas legislativas?

O nosso objetivo é claro. Queremos atingir os 15% dos votos, para isso temos que subir em relação às presidenciais. Esse é o objetivo, é para isso que vamos lutar. Acho que o mais provável agora, ao momento que estamos e antes de começar a campanha eleitoral, é alguma coisa entre as autárquicas e as presidenciais. Portanto, acho que o normal para o partido, na fase de crescimento em que estamos, será entre os 250 mil e o meio milhão de votos.

Está a jogar tão à defesa em relação aos 250 mil porque acha que os eleitores vão privilegiar o voto útil?

Não acho que vá acontecer, mas quero estar preparado para tudo. O Chega cresceu muito e isso é notório, as presidenciais foram exemplo disso. Mas temos que ser realistas, o sistema político português é como é. Há sempre uma tendência em cenários de crise para uma certa bipolarização. Sou prudente. Temos já um eleitorado fixo na casa dos 6% - 7%, e isso acho que vamos ter sempre. Entre 6% e 15% há uma grande margem que vai desde uma campanha que corra muito bem e seja bem conseguida e que vai depender também do crescimento do PSD. Da nossa parte a estratégia vai ser clara, vai ser mostrar que o PSD é o PS dois, que tem estado ao lado do PS em todos os casos e que, portanto, Rui Rio é a versão laranja de António Costa. É um espécie de António Costa, mas versão laranja para chamar o eleitorado de Direita a ver se querem uma coisa diferente, mas só o Chega é que lhes pode dar essa coisa diferente.

