Efemérides de 23 de Março (2022)

1853 O Governo liberal português (1851-53) do duque de Saldanha (1790-1876), no tempo do reinado de D. Fernando II (marido de D. Maria II), impôs há 169 anos o Fomento Florestal, com a distribuição gratuita de sementes.

1919 Benito Mussolini (1883-1945, à frente do Governo italiano desde 1922), fundou há 103 anos, em Milão, o Movimento Fascista Italiano de Combate, que deu lugar ao Partido Fascista, em Novembro de 1921.

1933 O Parlamento alemão, controlado pelo Partido Nacional-Socialista de Adolf Hitler, sem maioria absoluta, votou há 89 anos, antes de lançar a Europa numa Guerra fratricida aloucada, o estabelecimento da ditadura nazi, com a extinção dos sindicatos e dos partidos políticos.

1950 Criada há 72 anos a OMM (Organização Meteorológica Mundial), como agência especializada da ONU, será por isso hoje o Dia Mundial da Meteorologia.

1966 Teve lugar há 56 anos, depois do Concílio Vaticano II (1962-65), o 1º encontro entre as Igrejas Anglicana e Católica, com a reunião de Paulo VI e do arcebispo de Cantuária Arthur Ramsey.

1987 Portugal e a China chegaram há 35 anos, ainda num governo cavaquista, a acordo sobre a transferência da soberania de Macau a 20 de Dezembro de 1999 (já na época do socialista Guterres), no fecho da quarta ronda de negociações.

1993 Os representantes dos órgãos de comunicação social na Assembleia da República iniciaram há 29 anos (ainda no tempo do PM Cavaco Silva) a semana de boicote informativo às actividades do Parlamento, em protesto pelas limitações (logo revistas) impostas pela maioria PSD à circulação dos jornalistas.

2002 O PCP tornou pública há 20 anos a demissão do destacado economista e seu militante Octávio Teixeira (n.1944) da Comissão Política, três meses após a concretização.

2010 O ex-Presidente dos EUA (2009-17), Barack Obama (n.1961), promulgou há 12 anos a reforma do sistema de saúde norte-americano, medida histórica tão contestada pelo seu errante sucessor Donald Trump (n.1946, e que lhe sucedeu entre Janeiro de 2017-21).

2017 O Festival Eurovisão da Canção, finalmente ganho por um português, assumiu há 5 anos contornos políticos depois de a Ucrânia impedir a concorrente da Rússia, Julia Samoilova, de entrar no país.

2019 Juan Guaidó, presidente do parlamento, proclamou-se há 3 anos Presidente interino da Venezuela, prometendo organizar eleições livres.

2021 O navio porta-contentores de Taiwan Ever Given encalhou e obstruiu há 1 ano o Canal de Suez durante seis dias.