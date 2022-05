Lisboa-Madrid-Turim

Mas ainda antes do pontapé de saída entre Benfica e FC Porto, o jogo grande acontecia em Madrid. Também com bola, mas com raquetes, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic mostravam o melhor que o ténis mundial tem para oferecer.





No último sábado todos os olhares se voltaram para o Estádio da Luz, mesmo os dos que garantem que o único ‘clube’ que apoiam é a seleção portuguesa de futebol. Fosse na categoria de adepto, no estatuto de amante do desporto-rei ou por obrigação, era daqueles jogos que não dava para fugir, tendo transmissão até no mais pequeno televisor do café da esquina – e também os mais resistentes recebiam as atualizações minuto a minuto através das interjeições, reclamações ou festejos a que se mantinham sempre indiferentes.

Mas ainda antes do pontapé de saída entre Benfica e FC Porto, o jogo grande acontecia em Madrid. Também com bola, mas com raquetes, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic mostravam o melhor que o ténis mundial tem para oferecer. Mas se o tenista sérvio dispensa apresentações como número um do mundo e 20 vezes vencedor de torneios Grand Slam, já o jovem espanhol preparava-se para se tornar num dos nomes mais pesquisados no Google nos dias seguintes.

Prefere ser tratado por Carlitos e completou 19 anos no último dia 5 de maio: desde então venceu Rafael Nadal (recordista de Grand Slams, com 21), Djoko e Alexander Zverev, respetivamente nos quartos-de-final (6 de maio), meia-final (dia 7) e final (a 8) do ATP Masters 1000 de Madrid. Foram três tenistas do top-5 mundial derrotados no mesmo torneio até à vitória final.

Enquanto o FC Porto estava em contagem decrescente para conquistar o 30.º título de campeão nacional, Alcaraz aproveitava o intervalo do encontro em Lisboa para vencer a meia-final (mais digna de final do que de meia) contra Djokovic, cerca de três horas e meia e três sets depois, com o último a ser decidido num tiebreak.

É apontado agora como um dos favoritos à vitória em Roland Garros, bem como a ocupar brevemente o trono do ranking ATP.

Mas de Lisboa a Madrid, a viagem segue com destino a Turim, onde Portugal marca este sábado presença na final do Festival da Eurovisão, com Saudade, Saudade, de Maro.

E estamos todos prontinhos para aplaudir. Não só durante a atuação, como pede a interpretação, mas também no final das contas…