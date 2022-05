Gafe de Marcelo complica viagem de Costa a Kiev

A indiscrição do PR, ao desvendar a data da ida do PM a Kiev, lançou uma confusão nos preparativos da viagem, que já de si encerrava alguns riscos. Entretanto, o desejo de Costa de que os tanques oferecidos por Portugal chegassem à Ucrânia na altura em que ele lá estivesse, foi impossível de satisfazer pelas Forças Armadas.





As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, na passada quarta-feira, a meio da sua viagem para Timor a fim de participar nas comemorações dos 20 anos da independência, vieram minar os cuidados que rodeavam a deslocação à Ucrânia de António Costa.

Por razões de segurança, as visitas à Ucrânia têm sido mantidas em segredo. E o primeiro-ministro sempre omitiu a data em que iria a Kiev. Saíra de Portugal no Falcon da Força Aérea, com elementos da Corpo de Segurança Pessoal da PSP, todos munidos de capacetes militares e coletes à prova de bala, e foi apanhado de surpresa pela revelação do Presidente da República. Não deixa de ser uma «coincidência feliz», disse Marcelo, que, «na altura em que o primeiro-ministro português vai à Roménia, à Polónia e à Ucrânia em plena guerra, sempre com uma visão da paz», o Presidente vá às comemorações da independência de Timor.

Com esta inconfidência, o Presidente ficava no centro das notícias, mas colocava a viagem do primeiro-ministro em risco.

Travessia da fronteira é perigosa

A travessia, feita de carro esta madrugada, da fronteira da Polónia para a Ucrânia já implica riscos suficientes. Segundo uma fonte militar, «as declarações do PR, na sequência da visita do primeiro-ministro à Roménia e à Polónia, a indiciar a data da sua chegada a Kiev – cujo conhecimento, por questões de segurança, era ‘classificado’ – podem colocar em perigo a viagem e até deveriam de levar ao seu cancelamento recalendarizando-a para outra altura».

E a mesma fonte adiantou que o Presidente da República revelou «falta de sentido de Estado».

António Costa queria ir com os blindados

Entretanto, o Exército português não conseguiu corresponder às pressões de António Costa para que o material pesado de combate que Portugal vai fornecer à Ucrânia chegue ao destino a tempo da sua visita a Kiev este sábado – revelou ao Nascer do Sol uma fonte do Ministério da Defesa.

O primeiro-ministro teria com efeito comunicado aos militares o seu desejo de que os 15 blindados com lagartas M113, para transporte de pessoal, que o executivo português vai doar às forças armadas ucranianas no âmbito da ajuda dos países da NATO (como revelámos nas duas últimas edições), assim como um conjunto de obuses de artilharia e metralhadoras pesadas Browning, precedessem a sua viagem (o que daria a esta outro significado político).

