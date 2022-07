Ventura acusa PSD de estar em "conluio" com PS

O líder do Chega afirmou que há um “conluio” e “alguma promiscuidade” entre PS e PSD, relativamente à questão do novo aeroporto de Lisboa, mas também na organização dos trabalhos regimentais e em matéria dos grandes investimentos como o PRR.

Para André Ventura, “parece que Luís Montenegro não vai ser muito diferente” de Rui Rio, antigo presidente do PSD.

As declarações de André Ventura foram feitas no Corvo, no arquipélago dos Açores, durante uma visita, este domingo, para contactos com a população.