"Portugal é um país pedinte e viciado nas ajudas europeias"

por Vítor Rainho e Sónia Peres Pinto

Professor na Universidade de Manchester e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Nuno Palma aqueceu os ânimos nacionais quando há um ano defendeu na convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL) que durante o Estado Novo a economia portuguesa teve um crescimento acentuado. Foi o suficiente para ser considerado fascista. Mas o académico explica, numa entrevista por escrito, a cegueira desses ataques.

Estando a viver no Rei no Unido, como vê, por exemplo, notícias de urgências hospitalares, nomeadamente maternidades, fechadas em Portugal?

O Reino Unido também tem alguns problemas com o seu SNS, que aliás serviu de inspiração para o nosso, mas nada que se compare. Não sou especialista em assuntos de saúde, que são complexos; parece-me evidente que o modelo estatista português é ineficiente e desnecessário para o que se deseja, que é um sistema de acesso gratuito (pago através dos impostos) e eficaz para todos. Sobre detalhes deve perguntar aos especialistas como o Pedro Pita Barros ou o Mário Amorim Lopes: penso que qualquer um deles daria um bom ministro da Saúde se lhes dessem liberdade de ação. Prefiro não dizer mais, porque não é a minha especialidade e detesto tudólogos, por isso não vou ser um. Agora, o que posso dizer é isto: o estado social tem que ser pago. Portugal é um país envelhecido e sem futuro. Tudo indica que nas próximas décadas não se vão resolver os problemas profundos de produtividade de que sofre a economia, com enormes ineficiências e largos setores de baixo valor acrescentado, mesmo na economia privada. A demografia também, tudo indica, vai ter uma evolução desastrosa. Logo, a qualidade do estado social só vai continuar a piorar. Os mais produtivos que insistirem em viver em Portugal vão ser asfixiados com burocracia inútil e impostos.

Por tudo isto, todos os pais responsáveis têm hoje a obrigação de dizer aos seus filhos que se querem ser ambiciosos o melhor caminho é votar com os pés: fazer as malas e emigrar. A única alternativa viável para os filhos que queiram ficar é serem graxistas profissionais com cartão de militante de um partido político em busca de tachos – ou seja, transformarem-se numa espécie de parasitas dos outros.

Em Portugal, falta mão-de-obra em setores como a saúde, educação, turismo, obras públicas, etc. Acha que esse é mais um dos fatores para o país ter um futuro deprimente, como disse há um ano?

Este é um problema que acontece em toda a Europa, mas Portugal é dos piores casos. Como em quase tudo o resto em que somos dos piores exemplos. Os europeus estão a fazer uma espécie de suicídio coletivo através da demografia. Sou a favor de uma política de imigração bastante liberal, desde que que sejam respeitadas regras básicas da sociedade que recebe. Mas também penso haver algo de patológico numa sociedade em que os habitantes originais de uma sociedade escolhem níveis de fertilidade muito baixos. Penso que há muito mais que tem que ser feito a esse nível. Numa gerontocracia como é hoje na prática Portugal, os interesses dos jovens estão pouco acutelados, e as gerações mais velhas comportam-se de forma altamente egoísta e vergonhosa com os mais jovens. Não sei se têm sempre consciência que é isso que fazem, mas é esse o resultado prático.

Tem acompanhado as peripécias da política portuguesa? O que lhe ocorre quando tem conhecimento de que o ministro das Infraestruturas anuncia o novo aeroporto de Lisboa e no dia seguinte o primeiro-ministro obriga-o a desdizer-se?

Acompanho por alto, mas prefiro não comentar casos em particular. Frequentemente há negociatas em jogo e não é tanto uma questão de egos e jogos de poder como se pensa. Não tenho muita paciência para a espuma dos dias. Os media centram-se demasiado na espuma. Estudam em detalhe casos, uns a seguir aos outros, por vezes fazendo erros de análise óbvios ou perdendo-se em especulações inúteis. Semanas depois aparece outro caso e os anteriores ficam esquecidos. E perdem sempre o todo de vista. Os políticos mais espertalhões já contam com a miopia mediática. Estudar ao microscópio algumas pulgas de um gato não é uma boa maneira de entender o gato. Não devemos perder a floresta de vista quando estudamos as árvores. Os problemas da economia e da sociedade portuguesa têm causas profundas de longo prazo que passam completamente ao lado da maior parte dos jornalistas e patéticos ‘comentadores’ – sendo estes últimos de resto de uma mediocridade intelectual quase absoluta, já para não mencionar que quase sempre eles próprios são políticos e têm ambições políticas, geralmente não declaradas. É uma perda de tempo lê-los ou ouvi-los. O essencial é isto: na segunda metade do século XIX, Portugal já era o país mais atrasado da Europa Ocidental, tanto em termos económicos como educacionais e institucionais. Somos um país estruturalmente atrasado. E absolutamente nada está a ser feito hoje para que deixe de ser assim. Pelo contrário: tudo está a ser feito para que continue a ser assim. E será. Aliás, sou bastante otimista em relação à Europa central e do Leste, por isso, é provável vermos o dia em que Portugal será o país mais atrasado de toda a União Europeia. Esse dia já esteve mais longe. No século XX, Portugal viveu apenas dois períodos de convergência económica. Durante a democracia, apenas convergimos durante um breve período: entre aproximadamente 1985 e 2000. Isto aconteceu não apenas pela maior integração europeia mas também simplesmente devido à reversão das políticas económicas desastrosas da década anterior. Alguns dos melhores ministros que tivemos em democracia foram António Barreto, que acabou com a reforma agrária, ou Luís Mira Amaral, que foi responsável pelas privatizações, pela vinda da Autoeuropa, e por outras coisas simples mas cruciais, como obrigar hospitais e câmaras a pagar a conta da luz. Quando Mira Amaral fez isso, muitas não o faziam desde o PREC – e ele começou por cortar a luz a câmaras do PSD; tudo isto foi crucial para permitir o país mais moderno em que Portugal se tornou. Digo em declaração de interesses que o Luís Mira Amaral é meu amigo, mas essa amizade também nasceu da estima que tenho por ele. Independentemente do papel de lideranças carismáticas que podem ser relevantes, em geral não sou grande adepto de História escrita a partir de personagens, pois os líderes por vezes têm menos agência que pensamos relativamente a forças de outra natureza mais estrutural. São essas que, por exemplo, permitem que em certas épocas históricas certas coisas sejam possíveis e líderes de certo tipo possam aparecer. Mas estou convicto que quando a história do Portugal contemporâneo (depois do 25 de Abril) for escrita de forma competente – o que ainda não aconteceu – pessoas com o António Barreto e Luís Mira Amaral vão ter um papel central.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do Nascer do Sol, este sábado nas bancas.