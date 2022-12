"Contas certas" à custa de salários, acusa PCP

Paulo Raimundo disse que o partido do Governo trilha ao lado do PSD, Iniciativa Liberal e Chega.





O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, acusou o Governo e o PS de manter as contas certas à custa dos salários e das pensões.

“O caminho da maioria governamental e da maioria da Assembleia da República é o do assobiar para o lado face aos lucros que vão crescendo cada vez mais e o do acerto de contas à conta dos salários, das pensões do investimento público e da produção nacional”, acusou Paulo Raimundo que disse que o partido do Governo trilha ao lado do PSD, Iniciativa Liberal e Chega.

Num almoço-comício em Valado dos Frades, na Nazaré, o secretário-geral do PCP disse que “bem pode o PS vender a ideia que negoceia com outros partidos, votando a favor de propostas do Livre e do PAN”, quando “escolheu o seu caminho”, num “rumo que tem como matriz fundamental as chamadas contas certas”. E lembrou também a degradação do Serviço Nacional de Saúde.