Manifestação de professores contou com mais de 150 mil pessoas, anunciou Fenprof

A manifestação de professores e educadores que teve lugar este sábado, em Lisboa, contou com mais de 150 profissionais do setor, anunciou o secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira.

Foi em cima do palco montado no Terreiro do Paço que o sindicalista disse que "os colegas de Faro vinham a meio da avenida - a manifestação vem por ordem alfabética - e a polícia disse que, à vontade, tinham passado mais de 100 mil professores", acrescentando que esta foi "provavelmente" a "maior manifestação de sempre de professores e educadores em Portugal".

Tecendo duras críticas ao ministério da Educação, Mário Nogueira diz ser "desonesto" declarar uma adesão à greve por distritos muito menor do que o valor real. Segundo a Fenprof, a greve de professores por distritos teve adesão de 94%.

"Como é que tem a lata para dizer que uma greve que fecha as escolas quase todas no distrito tem uma adesão de 10%? Anda a ver muito mal o doutor João Costa, aconselha-se a comprar uns óculos", disse ainda, no seu discurso. E não acaba por aqui: o secretário-geral anunciou em palco que está marcada uma nova greve de professores no dia 2 e 3 de março,

No âmbito da sugestão do ministro da Educação sobre uma conclusão das negociações com os sindicatos na próxima semana, entre os dias 15 e 17 de fevereiro, Mário Nogueira frisou e os representantes dos profissionais de educação querem compromissos por parte do Governo, que, “tem que dar muitos passos em frente", afirmou.