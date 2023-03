"Não faz sentido fazer uma estátua ou um busto a Vasco Gonçalves"

por Vítor Rainho e Sónia Peres Pinto

É um homem confiante e sorridente que nos recebe nos Paços do Conselho. Longe vão os tempos das indecisões nas respostas. Cada vez se sente melhor na pele de presidente da Câmara, mas não abre o jogo sobre o futuro. Se será candidato à liderança do seu partido ou a primeiro-ministro. Levou pancada durante uma semana por causa do palco da Jornada Mundial da Juventude, mas garante que não guarda remorsos. Quanto às ‘guerras’ autárquicas, diz que «também se aprende muito estando em minoria» e que quer levar o seu programa avante.

Foi comissário europeu e administrador da Gulbenkian. Hoje é presidente da CML. Calculo que ganhe muito menos do que no passado e tem muito mais chatices. Está arrependido da decisão?

Foi uma missão de vida. A minha vida tem sido muito mais focalizada naquilo que posso fazer para mudar a vida dos outros do que propriamente na parte financeira. Passei muitos anos no privado, posso falar por causa própria, porque estive em grandes empresas, ganhei bem, o que também me permite ter uma boa liberdade para poder exercer cargos públicos. Deve haver poucos políticos em Portugal que tenham feito a escolha que fiz, que era estar, como diz, numa posição bem paga e numa grande instituição que é a Gulbenkian e voltar à política. Mas foi a altura da minha vida, por volta dos 50 anos, de dizer que, naquele momento, dava à sociedade tudo aquilo que a sociedade me deu. Nasci numa família pobre no Alentejo e subi a pulso em tudo aquilo que fiz e, por isso, devo-o à vida. Queria de certa forma poder pagar de volta aquilo que a vida me deu, ajudando os outros e ajudando a minha cidade, num momento em que vi que a cidade podia ser muito mais do aquilo que era, em que tinha um sonho e uma visão para a cidade e não via que Lisboa estava a mudar. Era uma cidade que estava estagnada e foi nesse sentido que me lancei um bocadinho contra tudo e contra todos, numa luta difícil, mas que mostrou que as pessoas estão abertas a uma alternativa quando esta é sincera e está focalizada no concreto da vida das pessoas. E foi assim que decidi dar esse passo que não é muito comum na vida política portuguesa.

Quando disse em casa à sua mulher e aos seus filhos que ia deixar essa situação tranquila em termos profissionais para ir para uma coisa que ninguém apostava em si, o que lhe disseram? Nenhuma das sondagens lhe dava vitória...

Houve primeiro uma decisão familiar, quis falar com a família antes de todos os outros, porque esta profissão de estar na política como estou tem custos não só financeiros para a família, mas também tem custos pessoais de exposição, de vulnerabilidade, a família está exposta a uma vida pública, portanto, tinha de ser uma decisão com a família. Essa decisão obviamente não foi fácil, mas foi tomada também pela família, de me apoiar no momento em que achei que podia fazer a diferença. Muito se falou que tinha consultado este ou aquele, mas para mim o mais importante é sempre a família. E quando me lancei não sabia o que as sondagens iam dar, não tinha qualquer trabalho feito nesse sentido, mas sentia na rua que as pessoas queriam uma mudança. E que essa mudança era gritante, sentia isso todos os dias. Quando houve a primeira sondagem a dizer que estava a 20 e tal pontos de diferença em relação ao presidente da Câmara anterior não me desmoralizei como as pessoas pensaram. Até porque estava livre, não devia nada a ninguém, nem devo nada a ninguém. Aliás, a campanha que fiz deve ter sido das campanhas mais baratas alguma vez feitas para a Câmara de Lisboa, com grandes limitações financeiras e, por isso, não devo mesmo nada a ninguém e quando só devemos a nós próprios também estamos muito mais à vontade, até nos riscos que tomamos, porque quando devemos coisas a outros é sempre mais complicado. Senti que era aquele o desígnio, já tinha estado em vários papéis políticos e achei que este papel político era aquele que podia fazer mais diferença. E é isso que sinto que estou a fazer todos os dias.

Em relação a essa diferença. No seu programa eleitoral tinha coisas muito concretas de que iria fazer e, de certa forma, ficou emblemático o recuo na ciclovia da Almirante Reis. Isto é, teve uma entrada de leão e a seguir virou um cordeirinho....

Não estou de acordo com isso. Primeiro, o meu programa tinha 12 pontos muito concretos. Desses 12 há oito que, neste primeiro ano e meio, ou já foram feitos ou estão em concretização, por isso, em relação àquilo que foram os meus compromissos não tenho qualquer dúvida. O caso específico da Almirante Reis tem de ser analisado dentro do contexto, em que tenho sete vereadores e a oposição tem dez. Poderia ter duas atitudes: uma de querer partir tudo e ir contra a parede, mas não tinha condições políticas para ir a direito e retirar toda aquela ciclovia. Como não havia condições políticas o que pensei? Se quisermos fazer analogia com o xadrez deveria ser mais estratégico e menos tático, e o ser mais estratégico era, naquela altura, dar um passo ao lado para depois dar um em frente. Espero que no próximo ano possa apresentar um plano para a Almirante Reis, com duas vias de trânsito para sair, uma via para entrar, ter as duas ciclovias bem feitas e segregadas. Aí é ter uma nova Almirante Reis como um projeto de futuro. Pode-me dizer que no dia a seguir às eleições tinha tirado, mas não tinha maioria. Há que valorizar ou não desvalorizar, o facto de governar uma câmara com sete vereadores, num total de 17. Gostava que viesse comigo e fosse a duas ou três reuniões privadas, aquelas que não são filmadas para ver a dureza e a dificuldade. Temos um Governo do país que está numa situação confortável, maioritária e todos vemos o que está a acontecer ao país, em que temos a sensação que há uma desagregação total do país e temos a Câmara de Lisboa em minoria, em que a escolha que fiz foi conseguir provar às pessoas que mesmo desta maneira não entro em jogos políticos, que vou construindo e fazendo. Agora não consigo fazer tudo aquilo que queria.

Também disse que era um exagero a caça à multa, mas pactuou com isso e até foi já no seu mandato que entraram os 20 novos radares em ação e só aumentou a velocidade na Segunda Circular num pequeno troço...

Vamos ser clarinhos como a água, o que disse é que o Executivo anterior tinha o que chama de caça à multa, diria que era uma visão punitiva da multa. Aquilo que ia fazer, até porque muitos desses radares estavam encomendados, era ter uma filosofia preventiva, em que as pessoas sabiam muito bem onde é que estavam os radares. E, por isso, hoje em Lisboa, ao contrário de antes, os radares estão muito bem assinalados, não estão escondidos. Não é punitivo, é preventivo. Temos ouvido as pessoas em relação às queixas das coisas que não estão a funcionar, foi o caso, por exemplo, da Segunda Circular, que de repente estávamos a 60, depois passava para 50, depois aumentava para 60, depois para 80, não fazia sentido nenhum. Corrigimos aí e como estamos, neste momento, a olhar para outros casos que também podemos corrigir. Essa filosofia não pode acontecer numa cidade, mas tem de haver respeito pelas regras, não é respeito punitivo é preventivo. É dizer ‘Olhe, tem ali um radar, tem de ir a 50, se quer ir a 80, o problema é seu’.

