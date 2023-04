Brilhante Dias diz que deputados se reúnem "com quem entendem"

Dirigente da bancada socialista foi questionado pelos jornalistas no final da reunião do grupo parlamentar.





O líder parlamentar do PS desvalorizou a polémica sobre a reunião entre deputados socialistas, membros dos gabinetes do Governo e a presidente executiva da TAP.

Eurico Brilhante Dias disse, esta quinta-feira, que os deputados, independentemente da bancada a que pertençam, "com quem entendem, quando entendem".

"O grupo parlamentar do PS e os outros grupos parlamentares fazem reuniões preparatórias com quem entendem conveniente", afirmou o líder da bancada socialista, depois de ter sido questionado pelos jornalistas acerca da polémica reunião, que antecedeu a audição de Christine Ourmières-Widener na comissão parlamentar.

Segundo Brilhante Dias, os deputados socialistas já fizeram centenas de encontros preparatórios desde o início da sessão legislativa. "99,9%" dessas reuniões são para preparar processos legislativos ou audições de membros do Governo, acrescentou, no final da reunião da bancada do PS.

