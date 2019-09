Costa ganha nas... audiências

Entre os oito debates realizados nestas últimas duas semanas, há dois que registaram uma audiência acima de um milhão de telespectadores: ambos contaram com a presença do líder socialista e primeiro-ministro, António Costa.

Os três debates realizados esta semana confirmaram a tendência da semana anterior: os debates com António Costa são os que registam as maiores audiências.

Até agora, entre os oito debates transmitidos pela RTP e pela SIC nestas duas semanas, o duelo entre o secretário-geral do PS, António Costa, e Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, foi o mais visto. De acordo com os números da SIC, foram quase 1,1 milhões (1.097.600) os telespectadores que assistiram ao debate. Este foi, aliás, o primeiro frente-a-frente desta pré-campanha.

O segundo debate mais visto nestes dias foi entre António Costa e o porta-voz do PAN, André Silva, transmitido pela SIC. Os números divulgados pela estação de televisão de Laveiras indicam que também este duelo registou mais de um milhão (1.065.100) de telespectadores.

Em terceiro ligar da tabela dos debates com maior audiência ficou o confronto entre a presidente do CDS, Assunção Cristas, e o presidente do PSD, Rui Rio, também na SIC. O debate de 35 minutos registou uma audiência de mais de 927 mil telespectadores.

Segue-se o debate entre Rui Rio e Jerónimo de Sousa, que foi visto por 742 mil telespectadores, de acordo com os números divulgados pela RTP.

No reverso, o menos visto opôs a líder do BE, Catarina Martins, ao deputado do PAN, André Silva, transmitido no sábado à noite – contou com 68.100 telespectadores.

No segundo lugar entre os menos vistos está o debate entre Assunção Cristas e Catarina Martins – com pouco mais de 165 mil telespectadores.