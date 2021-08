PS acusa candidatura de Rui Moreira de "lançar mentiras" sobre orçamentos de campanha

Resposta dos socialistas às alegações do recandidato à câmara do Porto sobre os orçamentos das campanhas das candidaturas socialista e social-democrata à autarquia.





O PS acusou, esta sexta-feira, o Movimento do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, de "lançar mentiras" acerca dos orçamentos de campanha às autárquicas.

Os socialistas sublinham que os orçamentos de campanha eleitoral do partido no Porto, e em todo o país, incluem IVA como despesa a suportar.

"O candidato do PS [à Câmara do Porto], Tiago Barbosa Ribeiro, acha profundamente incorreto que a candidatura de Rui Moreira recorra a mentiras para tentar justificar o despesismo da sua campanha, sem explicar a que fontes de receita tenciona recorrer para complementar a subvenção a que tem direito", lê-se no comunicado da candidatura socialista.

A reação de Tiago Barbosa Ribeiro surge na sequência das declarações de Rui Moreira, recandidato independente à Câmara Municipal do Porto, que acusou, na quinta-feira, o PS e o PSD de “suborçamentação” para as suas campanhas eleitorais, com vista às eleições autárquicas de 2021.