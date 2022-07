"Temos um Parlamento mudo e o Governo está profundamente desgastado"

Despejado do Parlamento, o CDS quer atrair quadros e independentes e o seu líder recém-eleito diz que ‘nenhum partido vive apenas da Assembleia da República, apesar de ter sido sempre o grande palco político do CDS’. Nuno Melo mantém que irá sozinho às próximas eleições, as europeias, considerando que esse é ‘um dos momentos muito especiais’ da vida do partido, o que ‘obriga a esse ato [...] de normalidade num regime democrático’.





A par da mudança de estatutos, o CDS vai aproveitar o congresso deste sábado para fazer um balanço da governação de António Costa. Para Nuno Melo, trata-se de um modelo já gasto e dá cartão vermelho ao primeiro-ministro e ao ministro das Infraestruturas, em torno do episódio do aeroporto: «Nunca passaria pela cabeça de um mortal, que um ministro acordasse num dia e decidisse uma obra de milhares de milhões de euros sem se coordenar com o primeiro-ministro, sem levar o assunto a Conselho de Ministros, tendo em conta a necessária intervenção de tantas áreas, sem informar o Presidente da República, sem tão pouco ter o cuidado de sondar a opinião dos outros partidos». Acenando com a solução defendida pelo Governo PSD/CDS de Portela+1 e que já poderia estar a um ano de ser concluída, com menos dinheiro, defende ainda que o Executivo deveria devolver parte da receita que tem estado a ganhar neste cenário de guerra e de aumento de inflação, uma vez que entende que o Estado é quem sai a ganhar: «As famílias e as empresas vivem uma situação desesperada».

Neste sábado o CDS vai estar reunido em congresso. Um dos temas em cima da mesa são as mudanças estatutárias do partido e um dos objetivos é valorizar e atrair quadros, uma das promessas que tinha feito antes de ser eleito...

O que vai acontecer no sábado foi uma determinação do Congresso, que me elegeu com 75% dos votos, e tinha sido uma promessa no caso de vir a presidir aos destinos do partido. A partir do momento em que isso foi validado pelos congressistas, passou a ser uma obrigação minha levar a cabo essas alterações, que se irão concretizar neste sábado.

O CDS tem vindo a perder os tais quadros. É necessário ir buscar pessoas que foram saindo ou atrair novas?

A minha preocupação, desde o primeiro dia, tem sido chamar pessoas e quadros que estiveram quase sempre no CDS, mas estavam menos nítidos, a par de outros particularmente qualificados e muitos independentes. Um dos sinais relevantes que quero transmitir neste congresso será o de uma abertura do CDS ao contributo independente. Nenhum partido encerra em si toda a inteligência deste mundo e há muitas pessoas que querem ajudar a melhorar a vida em sociedade e que são altamente qualificadas, mas que não querem ser militantes, não querem ser dirigentes, nem querem ser deputados, mas querem participar através de um partido que é um grande instrumento dinamizador do regime democrático. Contarei com muitas dessas pessoas.

Quando fala em abrir o partido a independentes acha que é uma tarefa mais difícil tendo em conta que o CDS não tem representação parlamentar?

Nenhum partido vive apenas da Assembleia da República, apesar da Assembleia da República ter sido sempre o grande palco político do CDS. Na Assembleia da República notabilizaram-se alguns dos nossos melhores tribunos e muitos dos nossos melhores políticos, que depois exerceram lugares de governação. Mas se, por motivo conjuntural, o CDS deixou de estar na Assembleia da República, o CDS mantém tudo aquilo que faz um partido com relevância política e partidária. Sem esquecer que o CDS governa sozinho seis câmaras municipais, mais 40 em coligação com o PSD, sem falar na Câmara Municipal do Porto, em que o CDS é uma das bases fundamentais da coligação da candidatura independente de Rui Moreira. Temos também um grupo parlamentar europeu. Estamos nos Governos regionais dos Açores e da Madeira. Não elegemos um deputado à Assembleia da República, mas sublinharia que isto faz do CDS um partido com uma dimensão só superada em cada um destes patamares pelo PS e pelo PSD, por um lado, e, por outro, há partidos que elegeram um deputado à Assembleia da República que não têm nada disto e que inclusivamente tiveram muitíssimos menos votos do que o CDS teve nas eleições legislativas.

É o caso do Livre, por exemplo?

É o caso do Livre e do PAN, que, apesar de elegerem um deputado, não se aproximam sequer de tudo o que o CDS é. O CDS viveu uma circunstância muito conjuntural, que justificou que perdêssemos o grupo parlamentar, mas tenho a certeza que, hoje, se fossemos a votos, voltaríamos à Assembleia da República. Tenho um trabalho muito concentrado nesse objetivo que é devolver o CDS à Assembleia da República, de onde nunca deveria ter saído. O CDS é um partido que pertence a este regime democrático, que ajudámos a criar e a consolidar.

Tem estado ativo nas últimas semanas, nomeadamente na questão do aeroporto.

Hoje em dia vivemos com uma situação nova do ponto de vista democrático, não apenas por esta circunstância do CDS, mas pelo facto de termos aquilo a que chamamos de Parlamento mudo. Temos um Parlamento absolutamente incapaz de fazer oposição e o Governo está profundamente desgastado, apesar de ter tomado posse há muito tempo. É um Governo fortemente fracionado. É um Governo que não dá respostas a problemas muito concretos. É um Governo que basicamente se transformou numa agência de comunicação, que faz anúncios, mas depois não acontece nada. Perante isto, o Governo precisava de uma oposição muito capaz, desde logo, na Assembleia da República, o que não existe. Esse Parlamento que é mudo, como bem se percebeu, por exemplo, com o episódio, que é muito mais do que um episódio, na verdade é uma manifestação desse desgaste governativo com o aeroporto e com Pedro Nuno Santos, cuja audição no Parlamento foi chumbada pelo PS. Ou seja, temos um dos casos mais graves da governação e que é inaceitável numa democracia consolidada, em que não só o primeiro-ministro não demitiu o ministro, como o ministro não pode ser escrutinado na Assembleia da República. Isto mostra um Parlamento mudo, o que faz com que a oposição tenha de ser feita também com eficácia fora do Parlamento. E aí está o papel do CDS, pelo músculo que tem e pela sua densidade, enquanto partido e, como disse numa conversa recente com o Presidente da República, que justifica uma atenção redobrada por parte do Presidente da República.

Disse que queria Marcelo Rebelo de Sousa mais interventivo. Acha que nos últimos anos de governação, o Presidente da República ‘fechou um pouco os olhos’?

Não, de todo, disse isso pela positiva, no sentido de que o Presidente da República exerceu as suas funções constitucionais na anterior legislatura, mas, neste momento, com um Governo de maioria absoluta, mas profundamente dividido e que impede a fiscalização capaz da Assembleia da República, a atenção do Presidente da República tem de ser redobrada. Isso para sublinhar que, neste momento, a atuação de um Presidente da República, assim como o papel de partidos como o CDS, que não tem assento na Assembleia da República, passam a ser absolutamente fundamentais. E até sublinharia outro aspeto que é muito revelador do que acabo de dizer e que está relacionado com isto: o episódio aeroporto de Pedro Nuno Santos é inqualificável a todos os níveis, porque, desde logo, mostra um PS que permitiu a instrumentalização de uma obra do regime. Trata-se de uma obra totalmente fundamental, determinante para o turismo, para um setor que cresce acima da média do Produto Interno Bruto e que alavanca muito da economia portuguesa e que é fundamental do ponto de vista dos transportes, do ponto de vista da coesão social. Uma obra que já devia estar fechada e cujo atraso, por culpa do PS, se mede pelo que se vê hoje no aeroporto da Portela. O PS permitiu-se instrumentalizar com esta obra para se concentrar numa disputa de poder interno de duas fações: uma liderada por Pedro Nuno Santos e outra por António Costa.

