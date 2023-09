PCP vota contra deslocação já realizada de Marcelo à Ucrânia

O PCP votou contra a autorização da deslocação do Presidente da República à Ucrânia, realizada entre 22 e 25 de agosto, e que foi aprovada pelos restantes partidos.

No final da reunião da Comissão Permanente, realizada esta quarta-feira, foi votado o assentimento da Assembleia da República a cinco viagens de Marcelo Rebelo de Sousa: as já realizadas à Ucrânia, Polónia e São Tomé e Príncipe, e as por realizar ao Canadá e aos Estados Unidos, entre 13 e 23 de setembro.

À exceção da deslocação à Ucrânia, as restantes viagens do chefe de Estado foram aprovadas por unanimidade.

